První branka v české lize. Gajič je rád, že si ho nebude Zlámal dobírat

„Teď jsme srovnaní,“ vzkázal mu srbský stoper do Skotska, kam Zlámal v červnu přestoupil. „Tahle branka pro mě hodně znamená. Je první nejen ve Zlíně, ale v české lize,“ cenil si trefy do boleslavské sítě.

Za stavu 0:2 vás nakopla k vítězné otočce na 3:2, že?

Byl to asi zlomový moment zápasu. Pak jsme ještě přidali a drželi je pořád na jejich půlce.

Přestože jste 25 minut před koncem ztráceli dva góly, zdálo se, že věříte v obrat. Potvrdíte to?

Proč ne? Neměli jsme co ztratit. Všechno jsme vsadili na útok. Ve vedru to bylo hodně náročné. Viděli jste, že oba krajní záložníky braly křeče. Vyhráli jsme zaslouženě. Tím, že jsme dali vítězný gól v nastavení, byla euforie obrovská. Máme se od čeho odrazit. Nezlomili jsme se. Otočili jsme těžký zápas. Zvedne se sebevědomí.

Překvapilo vás, že jste při rohu hlavičkoval úplně sám?

Mám za úkol chodit na první tyč, nebo sledovat střed vápna. Pořád jsme se koncentrovali na přední tyč. Všichni tam šli, tak jsem cukl dozadu. Viděl jsem, že je tam prostor. Džafa (Džafič) mě krásně trefil. Brankář míč tečoval, ale naštěstí do brány.

Se soupeřovým útočníkem Komličenkem jste měli na hřišti rozepře. O co šlo?

Pořád mě držel. V první půlce jsem měl míč na hlavě a vrazil mi do žebra. Rozhodčí nic nepískal. Pak mi říkal, že nás bude sledovat, a když mě bude držet, tak foukne faul.

Dvakrát jste inkasovali. To mrzí, že?

Bavili jsme se o tom s Dostym (brankář Dostál). Měli štěstí. Dvakrát vystřelili, dali dva góly, přestože jsme blokovali.

Pod trenérem Bílkem bráníte se třemi stopery v řadě. Je to velká změna?

Hraji pořád stejný post, jenom je mezi námi Buchtič (Buchta) jako střední stoper. Je tam více hráčů, prostor je zahuštěný. Když vyjedu, tak je za mnou vždycky někdo, kdo mě zajišťuje.

Zvykl jste si na nový systém rychle? Sedí vám?

Pořád se s tím seznamujeme a věřím, že se budeme zlepšovat. Po zranění Železa (Železník) jsme museli rozestavení změnit. Hrajeme 3–4–3 i 3–5–2. Když se otevře prostor, tak můžu jít dopředu. Mám větší volnost k útočení a to mě baví. Gólů by tak mohlo být více. (úsměv).