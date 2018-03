Znojmo a první liga:? Je to v hráčích, Bohu a ve štěstí, říká klubový šéf

Nový je ve Znojmě předseda představenstva, jiný než na podzim je trenér, změna je na pozici sekretáře klubu. Zároveň však u dvou ze tří těchto mužů jde o návrat na známá místa.

„Trochu se to otřáslo, ale stejně tady všechny znám. Sekretář Sobota mě dokonce ještě trénoval, když jsem byl ve Znojmě před lety poprvé. Jak jsem tady nějakou dobu nebyl, tak se vlastně vracím do stejného,“ usmívá se útočník Václav Vašíček, jeden z pamětníků znojemské prvoligové epizody.

Zajímavosti ze Znojma ● Domácí zápasy nebude hrát v pátek večer, ale nově v úředním hracím čase druhé ligy v neděli odpoledne, pokud nebude televizní přenos vyžadovat jinak.

● Termíny dohrávek: 17. kolo Znojmo – Vítkovice 25. března v 15hodin, 18. kolo Frýdek-Místek – Znojmo 21. března v 15 hodin.

● V neděli před prvním domácím zápasem jarní části vedení klubu na trávníku poděkuje předchozímu předsedovi Otu Kohoutkovi. Kdo klub nyní vede

● Předseda: Jiří Tunka

● Trenér: Leoš Kalvoda

● Sekretář: Michal Sobota

Nový předseda představenstva Jiří Tunka se o tuto vzpomínku opírá, když představuje vize, s nimiž se funkce ujal. „Chci dokázat to, co dokázalo vedení přede mnou. Hrát dobrý fotbal na špici druhé ligy a postup minimálně atakovat, případně se do nejvyšší soutěže dostat,“ vyhlásil.

V prosinci klub převzal od tehdejšího šéfa Oty Kohoutka, unaveného dvanácti roky činnosti. V lednu pak začal v kancelářích stadionu v Horním parku pořádný šrumec.

Do Baníku Ostrava zamířil manažer Michal Bělák, místo kterého Tunka povolal Leoše Kalvodu. V reakci na to složil funkci trenér Jiří Balcárek, takže se Kalvoda ujal i trénování, a protože manažerskou práci nestíhal, nastoupil sekretář Michal Sobota, další ve Znojmě prověřená figura. „Nakonec ani já nejsem nový. Čtyři roky jsem se na vedení klubu podílel finančně i aktivní účastí na jednáních,“ upozorňuje Tunka.

Načež se začali vracet i „staří známí“ hráči: vedle Vašíčka také obránce Muamer Avdič. Kapitánem týmu je Tomáš Cihlář, jenž nejvyšší soutěž ve Znojmě taky pamatuje. „To, co se tady dělo papírově, nemělo na hráče žádný vliv. Neznamená to, že bychom byli něčím bržděni, že bychom něco nemohli, že bychom na něco neměli a tak dále,“ podotýká Tunka.

Ze všech kroků, které musel od převzetí klubu udělat, považuje za nejcitlivější obsazení postu trenéra. Tento úkol před ním vyvstal z hodiny na hodinu po Balcárkově rezignaci. „Tahle výměna se neměla vůbec stát. Dodnes jsem ji nepochopil,“ kroutí Tunka hlavou.

Neváhal nicméně moc dlouho a uvolněnou trenérskou židli nabídl Kalvodovi, jehož si přivedl jako sportovního manažera. „Víme, že pan Kalvoda je vynikající trenér, garance kvality,“ konstatuje.

Slovo „postup“ říká poměrně nahlas vzdor tomu, že Znojmo se v tabulce druhé ligy pohybuje s mírným odstupem za nejlepšími. Přezimovalo na šesté příčce, kvůli dvěma odloženým zápasům kleslo ještě o jeden stupínek níž. Na druhé místo ztrácí sedm bodů, ovšem všechny týmy před ním mají o jeden odehraný zápas víc.

„Nechci říkat, že se o postup nepokusíme už letos. Budeme se snažit. Ale je to v hráčích, Bohu a ve štěstí,“ domnívá se Tunka. Do ligy ho táhne i vidina dokončení rekonstrukce stadionu, který se za pochodu proměňuje a výhledově má dostat několik stovek nových sedaček naproti hlavní tribuně.

Z podzimní sestavy odešel ústřední obránce Jaroslav Svozil bojovat o postup do Opavy, jinak se kádr tolik nezměnil.

Podle Kalvody je jeho skladba srovnatelná s tím, který vybojoval první ligu. „Tehdy Cihlář a další kluci byli mladší. Přišli sem a pomohli nám vykopat ligu. Tenkrát se díky tomu prodali za lepším Hrubý, Mudra nebo Hnaníček, potom ještě ve druhé lize se tu zviditelnil Okleštěk. Tak jako oni se nyní můžou ukázat kluci, kteří jsou tu teď,“ nabízí kouč paralelu.