Znojmo trápilo Spartu. Jsem na kluky pyšný, vyždímali se, těší trenéra

Fotbal

Zvětšit fotografii Jan Hladík (vlevo) ze Znojma uniká Eldaru Čivičovi ze Sparty. | foto: ČTK

dnes 10:46

Do konce pohárového zápasu chybělo pár minut. A ve sparťanském vápně, do kterého měl přiletět centr, se mačkalo 21 fotbalistů včetně znojemského gólmana Veselého. Tak moc bažil druholigový outsider vyrovnat, Znojmo dokázalo zahnat giganta z Letné do kouta.