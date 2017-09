Sparta by měla vyhrávat přesvědčivě, řekl Šural po vydřeném postupu

„Postoupili jsme. To všechny ligové týmy říct nemohou,“ řekl 27letý útočník po výhře 1:0 nad druholigovým soupeřem. „Jako Sparta bychom ale měli vyhrávat přesvědčivě,“ věděl Šural.

Jak těžké bylo motivovat se na pohár po nedělní ligové porážce 0:2 se Slavií?

Prohrát derby a ještě po takovém výkonu není nic příjemného, snažili jsme se z toho oklepat. Derby si ještě rozebereme, protože na to nebylo moc času. Špatně tam toho bylo dost.

Jaký byl duel ve Znojmě?

Začali jsme dobře, drželi jsme balon. Měli jsme to pod kontrolou, Vatajelu dal hezký gól. Pak jsme přestali hrát, postupně jsme se vytráceli a míč jsme měli na kopačkách čím dál méně a vepředu jsme ho lehce ztráceli.

Naopak Znojmu sebevědomí postupem času rostlo, že?

Neměli co ztratit. Když to řeknu blbě, kdyby dostali dva góly, bylo by jim to jedno. Hrálo se na postup a tlačili se dopředu. Byli důrazní a nepříjemní, odvedli velmi dobrý výkon. Nebyl to jednoduchý soupeř.

Bál jste v závěru o postup?

Bylo to jen o gól. Kdybychom nebyli ve střehu, mohlo to tam padnout. Ke konci se kupily standardky, bylo to nepříjemné.

Co říkáte na sparťanské příznivce, kteří na rozdíl od ligy neprotestovali a fandili?

Není to blízko, ale přijelo jich dost. Popravdě ani nevím, jestli nadávali, ale povzbuzovali docela dost. Ale jestli bylo pár nadávek, to nevím. Patří jim jen dík.

Berete po vyřazení z Evropské ligy český pohár vážněji?

Kromě ligy hrajeme už jen pohár, bereme ho stoprocentně vážně a chceme se dostat až do finále.