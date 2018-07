Znojmo hlásí hotovo, v kádru pro druhou ligu není Mezlík

Překvapivě ve dvacítce vyvolených nefiguruje jméno zkušeného obránce Radka Mezlíka, který odchází ze Znojma kvůli svým zdravotním problémům. Tým opouští také další obránce Daniel Odehnal.

„Domluvili jsme se na ukončení spolupráce s Mezlíkem, kterého se neustále držely zdravotní problémy. Odehnal potřebuje někde hrát, jelikož na stoperech máme v současné době přetlak,“ řekl pro klubový web trenér Kalvoda.

Jeho kádr doznal od konce minulé sezony značných změn. Do Jihlavy bojovat o návrat do první ligy zamířil po neshodě s vedením znojemského klubu o podobě nové smlouvy nejlepší klubový střelec uplynulé sezony Jan Javůrek, po nevýrazných výkonech odešel i zkušený útočník Václav Vašíček a nově našel místo v Sokolově.

Mezi známé nové tváře patří brankář Antonín Buček a útočník Michal Ordoš. Jemu patřila generálka proti Uherskému Brodu, do jehož sítě nastřílel hattrick. „Je to postava, kterou jsme do kabiny potřebovali. Mladé hráče povzbuzuje, radí jim,“ chválí si přínos zkušeného střelce Kalvoda.

Z posil počítá do základní sestavy také s defenzivním hráčem Mahamadouem Dramém, který byl ve Znojmě v přípravě už v zimě, ale jaro odehrál ve Frýdku-Místku, a rovněž s Janem Šulcem z Liberce.

Exotickými posilami na jihu Moravy jsou záložník Kathon Kenroy St. Hillaire z Trinidadu a Tobaga a Pentecost Ikedinachi Obiechina z Nigérie.

Po deseti přípravných duelech se Znojmo může pochlubit výtečnou bilancí osmi výher, dvou remíz a celkovým skóre 31:6. Střelecký účet vylepšily hlavně kanonády do sítí výběru Karibiku (6:0) a béčka rakouského St. Pöltenu (7:0).

„Z tak výborných výsledků mám trochu obavu. Hráče na to upozorňuji. Je důležité, aby nás nesrazil na zem hned první mistrovský zápas s Varnsdorfem,“ apeluje trenér Kalvoda.