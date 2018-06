Fotbalisté Znojma hledají složení kádru i soupeře v přípravě

Zápas proti celku, honosně nazvanému Caribbean All Stars, toho fotbalistům Znojma v přípravě na druhou ligu moc neukázal. „S chutí jsme si zahráli a zastříleli, ale že by nás prověřili, to ne,“ hodnotil středeční konfrontaci s exotickým protivníkem znojemský trenér Leoš Kalvoda.

Karibská partička dorazila na jih Moravy jako náhrada za čínského mistra Kuang-čou Evergrande, který se měl na stejném místě představit, ale z události sešlo; vzhledem k tomu, že by za čínský velkoklub přicestoval výběr druhého až třetího sledu a ani Cannavarova účast na střídačce nebyla zaručena, ztratil pro oba soupeře (a pro zastřešující agenturu) takový duel význam.

Narychlo dojednaná „varianta B“ o moc lepší vyznění neměla. Karibský tým nastoupil ve druhé sadě znojemských dresů, protože jejich vybavení se prý zaseklo na letišti ve Vídni, a odjel s debaklem.

Pořád to však bylo seznámení s jiným fotbalovým světem, což má vždycky svůj smysl. „Pokud ti kluci něco měli, tak to byla rychlost. S balonem to někteří z nich uměli. Po taktické stránce to bylo horší. Hlavně ve druhém poločase dělali hrozné chyby. Dokud v první půlce stačili běhat, tak to ještě šlo, pak ale odpadli,“ všiml si Kalvoda.

Podobné zápasy občas slouží taky k ukázce hráčů, kteří jsou pak dostupní k jednání. To ale nebyl případ středeční herní přípravy ve Znojmě. „Taky jsme se dívali, samozřejmě. Dva hráči tam byli šikovní. Ale neřešili jsme to, k ničemu nedošlo,“ podotkl Kalvoda.

Víc se těší na sobotní zápas s rakouským FAC Vídeň. Čeká silnějšího soupeře a s tím spojenou i náročnější prověrku před zužováním kádru, k němuž se chystá. Na následující soustředění do Rakouska už chce vzít vybranou sestavu dvou brankářů a 19 hráčů do pole. Zápas s FAC Vídeň se odehraje ve Znojmě.

„Měli jsme původně hrát se slovenskou Petržalkou. To by muselo být někde na půli cesty, s čímž byl problém. Uvažovali jsme o hraní v Lanžhotě, ale tam dělají opravy a nešlo to. Do toho se ozvala Vídeň. Je ochotná přijet k nám. To nám vyhovuje,“ shrnul Kalvoda.

Kádr má pořád ve stadiu hledání a zkoušení. Proti Rakušanům proto dá víc příležitostí těm, které z jarní části druhé ligy tolik nezná nebo kdo jsou v týmu na zkoušku. Konkrétní být nechce. „Už se nám taky stalo, že jsme jednoho hráče ve Zlatých Moravcích zkoušeli, a jak jsme ho předvedli, tak nám ho hned někdo jiný sebral,“ podotýká.

Známými posilami Znojma jsou brankář Antonín Buček a střelec Michal Ordoš, oba s prvoligovými zkušenostmi.