Nikam jsem se necpal, hájí si Kalvoda návrat do Znojma

Před pár dny přijal nabídku od druholigového Znojma na místo sportovního manažera, ještě než nastoupil, se stal navíc i trenérem místo Jiřího Balcárka, který bleskově rezignoval, a dnes už mužstvo veze na zápas do Vídně proti amatérské rezervě Rapidu.

„Je to práce do večera,“ konstatuje Kalvoda. Do Znojma se vrací po třech a půl letech, prožil s ním i roční epizodu v první lize.

Byl první týden v nové práci hodně uspěchaný?

Trénink jsem poprvé vedl ve čtvrtek. Samozřejmě jsem se těšil, zažil jsem ve Znojmě krásné dva roky. Poznávám nové kluky, kádr se tady změnil. I když je tady pořád dost hráčů, které jsem trénoval v první lize nebo když jsme postupovali.

Musel jste si seřadit priority, jestli se dřív vrhnete na práci manažera, nebo trenéra?

Není tajemstvím, že jsem nastoupil napřed do manažerské pozice, ale potom to vykrystalizovalo tak, že na mě zbylo i trenérské místo. To jsem dělal vždycky, celou kariéru. Taky jsem se zapojoval do manažerských věcí, ale blíž mám k trenéřině.

Co jste tedy upřednostnil v prvních dnech?

Musím stihnout oboje dvoje. Prioritu má mančaft. Kluci hráli ve středu zápas, pak byl jeden a jeden trénink, potom dělám věci kolem a kolem. Chystám si přípravu na sobotní zápas s amatéry Rapidu a ještě vyrazím k mládeži.

Kádr pro druhou ligu nebo alespoň kostru máte pohromadě?

Ještě budeme zkoušet některé hráče, máme kluky na zkoušku a taky budeme čekat, s jakou se ze soustředění vrátí Olomouc a Jihlava nebo i Zbrojovka. Jestli bude někdo k dispozici, bránit se nebudeme.

Není škoda, že jste nenastoupil hned na začátku roku? Tehdy byl ve Znojmě na zkoušku z Brna talentovaný obránce Gáč, Zbrojovka ho chtěla umístit na hostování, ale po pár dnech se Gáč zase vrátil k ní.

Vím o tom, ale to se tak vyvinulo. Ve Znojmě se v prvních lednových dnech měnilo vedení klubu, vlastně se tady měnilo všechno, a já nejsem z těch, kteří by se někam cpali za každou cenu. I když si to někteří, kteří tady skončili, možná myslí. Měl jsem práci v Holici. Ale dostal jsem od Znojma nabídku, a protože jsem byl v Holici domluvený, že v takovém případě mě uvolní, přijal jsem ji.

Co vám trenér Balcárek řekl k tomu, že tak narychlo složil funkci?

Já jsem s ním nehovořil.

On ji nesložil vám jako sportovnímu řediteli?

V té době jsem ve Znojmě ještě nebyl. Balcárek funkci složil panu majiteli. Nevím, proč se tak rozhodl. Nepátral jsem po tom.

Čekal jste, když vás Znojmo oslovilo, že ho budete i trénovat?

Ne, ne, ne. Byli jsme domluvení, že panu Tunkovi, novému předsedovi představenstva, pomůžu s věcmi kolem fotbalu. On má svoji firmu, je vytížený. To jsem přijal.

Jaký cíl před vás předseda představenstva dal?

Budeme se snažit hrát co nejlepší fotbal. Kádr se hodně měnil, takže říkat teď cíle je brzo. Ukáže nám začátek jara a pak uvidíme, jaké nároky si můžeme klást. Nahoře jsou Opava, Budějovice, Třinec... Postupové ambice jsou na špici tabulky silné.

Máte je taky?

Kdo by se bránil porvat se o první příčky, když přijde příležitost? Není to ale pro nás priorita za každou cenu.

A řekněme za dva až tři roky?

To už je tajný sen. Každý si musí nějaké cíle dát. A jaké by si měl dát klub, který hraje na takovém stadionu jako Znojmo, navíc když už v lize byl? Není důvod se o to nepokoušet.