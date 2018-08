Ordoš chybí. A ještě bude, tuší citelnou ztrátu Znojmo

Důvod? Pro Znojmo do značné míry ztráta největší letní posily Michala Ordoše. Souběžně s jeho zraněním lýtka přišly na jih Moravy porážky, aktuálně jsou už tři v řadě. Naopak jediný bodový zisk si Znojmo připsalo díky Ordošově gólu a remíze 1:1 v 1. kole s Varnsdorfem.

„Nechci se na to vymlouvat, ale velmi nám chybí Ordoš. Každý balon, který jde dopředu, horko těžko uhráváme,“ hodnotil brankář Antonín Buček po minulé vysoké prohře v Chrudimi, která byla vyvrcholením aktuální znojemské krize.

„Dostali jsme čtyři branky, ale Chrudim měla dalších deset šancí či pološancí. Valí se na nás jeden útok za druhým a to se těžko ubrání. V přípravě jsme hráli kompaktněji, nahoře jsme udrželi balon, také jsme nehráli s takovými soupeři,“ vylíčil Buček na klubovém webu bez obalu.

Vzhledem k tomu, že Ordoš se na hřiště jen tak nevrátí, protože poslední zprávy mluví o přetrvávajícím hematomu v lýtku a hrozbě jeho utržení, musí trenér Leoš Kalvoda hledat cestu jinudy.

Zápas s Třincem považuje za možnost odrazit se z problémů zejména psychicky. „Musíme ho zvládnout. I když se říká, že člověk musí akorát zemřít, pro nás to je velice důležitý zápas,“ hlásí kouč.

Jestli je totiž někdo ještě ve větších trablech než Znojmo, je to právě Třinec, jediný celek druhé ligy bez bodového zisku. Jeho trenér Jiří Neček žehrá hlavně na slabou produktivitu. Dva vstřelené góly jsou málo.

„A co máme říkat my?“ opáčí Kalvoda bleskově. „Vyfoukli nám Matěje Schwendta, mají tam Dediče, silný je Hejný, střílet góly umí Šumbera. Ten ještě zahrává standardky,“ vypočítává třinecké klady. Upozorňuje na výškovou převahu dnešního protivníka. „U nich je to samý stožár. A u nás... my jsme menší. S tím se musíme vyrovnat, třeba bojovností,“ nabádá Kalvoda.