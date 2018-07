Problém ve Znojmě. Fotbalistům chybí béčko, náhradníci nemají kde hrát

Jiná zamýšlená opatření naopak zůstala bez kýženého efektu. A tak Znojmo vstupuje do třetí sezony v řadě, kdy nemá ani vlastní celek v juniorské lize, ani béčko v některé z nižších soutěží.

Týmem, který je druholigovému áčku ve Znojmě nejblíž, je tak mládežnický celek do 19 let.

Přestože na první pohled se to nemusí jevit jako fatální problém, ve Znojmě cítí, že absence juniorky či béčka je pro ně velkou brzdou. Trápí je to třeba při skládání kádru, který není tak široký, jak by mohl být.

„Měli jsme více dobrých mladých kluků, jsou naši, ale museli jsme je dát jinam. Je jim 19 a víc let, nemůžou tedy hrát v devatenáctce, ale ve druhé lize ještě také ne. Pouštíme je do třetích lig nebo divizí a alespoň to děláme tak, aby to bylo na hostování a mohli jsme si je podržet,“ kaboní se Tunka.

Momentálně čítá znojemský kádr 21 jmen. Víc nemělo cenu, protože už takhle si někteří borci na podzim nejspíš moc nezahrají.

Přímo se to dotkne brankářů. Napřed ve Znojmě uvažovali o tom, že budou mít 19 hráčů do pole a dva brankáře.

Novinky v 1. SC Znojmo - Poslední posilou je bosenský útočník Dženis Beganović. Rodák ze Sarajeva naposled hrával v Podgorici, v Česku jde o jeho první angažmá. - Gólman Antonín Buček se chystá nejen na roli brankářské jedničky ve druhé lize, ale zároveň bude pomáhat u dorostu, kde se stal trenérem brankářů. - Kapitánem se znovu stal obránce Tomáš Cihlář. Pásku musel na jaře odevzdat, protože nehrál kvůli zranění. Po návratu do týmu ji převzal zpět. - Obránce Radek Mezlík se po ukončení smlouvy ve Znojmě (zdravotní problémy) pravděpodobně ve 36 letech loučí i s vrcholovým fotbalem. Dlouholeté opoře zadních řad chce klub poděkovat zítra při zápase s Varnsdorfem.

„Nakonec se mi dva gólmani zdáli málo. Může se něco stát, budeme potřebovat sáhnout po náhradě a z dorostu do druhé ligy bych si kluka netroufl postavit. Gólmani dozrávají později,“ říká pragmaticky trenér Leoš Kalvoda.

Stinná stránka této kalkulace? „Dva z těch tří nebudou chytat. Nemají kde. A to nejde jen o gólmany. Pokud budou všichni hráči zdraví a budou podávat dobré výkony, což si přejeme, tak se do sestavy nebude moc sahat. Na některé hráče se nedostane.“

Pro srovnání: Zbrojovka Brno, jejíž tým v juniorské lize figuruje, má na soupisce áčka pro druhou ligu, kterou bude už jen mírně redukovat, hned třicítku jmen.

Znojmo takovým „benefitem“ nedisponuje. Proto se snaží najít hostování pro obránce Daniela Odehnala, aby po delším zranění někde pravidelně hrál. Hledat uplatnění bude i pro svého nadějného brankáře Jiřího Koukala, který si už v minulé sezoně vyzkoušel druhou ligu. A tak dále.

Současné patálie začaly v roce 2011, kdy ve Znojmě zrušili béčko, aby se mohli více věnovat vlastní mládeži. Následovaly idylické časy, postup mužů do nejvyšší soutěže a hraní juniorské ligy. V té ale znojemská záloha propadla v sezoně 2015/16, s velkou ztrátou skončila poslední a od té doby zeje v klubové hierarchii díra.

Tunka se to snažil po minulé sezoně zvrátit a získat buď zpět právo startu v juniorské lize, nebo dosazení béčka do krajského přeboru. Ani jedno se nepovedlo. Juniorská liga bude po sezoně končit, dojde k reorganizaci soutěží a to byl jeden z důvodů, proč znojemský boss svoji vizi neprosadil.

„Za béčko se ale budeme bít, abychom ho měli od další sezony,“ nevzdává se Tunka.

Východisko pro nejbližší období hledá v MOL Cupu. „Tam budeme dávat šanci klukům, kteří budou ve druhé lize na lavičce,“ plánuje.

I to má jeden háček: aby se tento plán dařilo uplatňovat, musí Znojmo v poháru postupovat.

„Trenér dostane pokyn hrát MOL Cup naplno. Říkávalo se, že je to jen pohár, že o tolik nejde. To skončilo,“ velí Tunka.