Lupič ze Znojma si počkal na favority. A přivádí posilu z Anglie

Vedení tehdy přišlo se závěrem, jaký bývá běžný: pokud se mužstvo nepovede pozvednout, přijde to zkusit někdo jiný.

Následovala jedna remíza a dvě výhry, vzestup z předposlední příčky na 10. místo tabulky a uklidnění situace před pátečním prestižním domácím derby proti Brnu.

„Možná se něco v zákulisí dělo, ale co já vím, tak jsem na tom pořád stejně. Mančaft připravuji stejně jako dřív,“ říká Kalvoda zeširoka.

Skutečnost je nicméně taková, že od měsíc starého domácího průšvihu s Prostějovem (0:1) a vztyčení ukazováčku vede Znojmo k vzestupu.

Sedm bodů je pro Znojmo více než polovinou jeho celkového dvanáctibodového zisku za první třetinu soutěže. Ze sna o atakování předních příček se muselo vzpamatovat, pořadím na špici tabulky ale místo toho míchá jiným způsobem. Celky z popředí začalo porážet.

Takhle Znojmo doma vyprášilo Ústí nad Labem a v neděli šokovalo České Budějovice dokonce na jejich hřišti.

„Musím říct, že při nás stálo štěstí, které jsme neměli doma s Varnsdorfem nebo Prostějovem. Tam jsme sahali po vítězství, ale nedosáhli jsme. Teď se k nám přiklonilo, což bylo podložené kvalitním výkonem,“ podotkl Kalvoda.

Domněnku, že by proti favoritům soutěže hrál jeho tým co nejvíc z obrany, aby uspěl, odmítl. „Pořád se prosazujeme vlastní hrou, nepodřizujeme se soupeři,“ tvrdí.

Varnsdorf trápil i Zbrojovku

Když jsme u znojemských ztrát, na Varnsdorfu posledně pohořela doma i Zbrojovka, také vydolovala jen bod. Pro brněnský tým byl duel o to složitější, že celý druhý poločas hrál v deseti bez školácky vyloučeného Ladislava Krejčího.

„Moje kritika nesměruje ani tak k jeho kartám. To se ve fotbale někdy stane. Výtky mám zejména k tomu, co předcházelo. Ztráty míče, zbytečně hraný balon z jedné nahoru, nedostával se tolik do hry, malý pohyb... To mi vadí daleko víc, že jeho výkon byl takový,“ hodnotil Krejčího vystoupení namíchnutý trenér Pavel Šustr.

Oslabeny hrály i České Budějovice proti Znojmu, a na rozdíl od Zbrojovky nedosáhly ani na remízu. Devět minut před koncem poslal nečekanou výhru na jih Moravy David Štrombach, a Kalvodovi svěřenci tak potvrdili pověst lupičů, jimž se bodově daří víc proti silným soupeřům z horní poloviny tabulky.

„Každému mančaftu se hraje líp, když chce soupeř tvořit a hra je otevřenější, než když to jen zazdí a čeká na brejky,“ připomíná Kalvoda. „Měli jsme s Ústím i teď v Budějovicích štěstí, ale jenom to nám body neuhrálo. Šli jsme tomu naproti. Musím ale říct, že jsme narazili na kvalitní protivníky. Na špici tabulky nejsou náhodou,“ uznal zkušený trenér.

Výhry přišly s oslabením

Dalším z paradoxů znojemského povstání je fakt, že nejlepší výsledky v sezoně přišly v době, kdy se tým potýká s oslabením. Z reprezentační pauzy se dosud nevrátil Kathon St. Hillaire z Trinidadu a Tobaga; důvodem je podle vyjádření klubu fakt, že po opuštění Česka čeká na nová víza.

„Věřím, že dorazí, ale jak to dopadne doopravdy, to nevím,“ krčí rameny Kalvoda nad hráčem, který byl stabilním členem jeho sestavy. Do toho vypadl ze hry zraněný útočník Dženis Beganović, onemocněl obránce Oleksij Chereda, posílení hráčem z Nizozemska nevyšlo pro jeho slabou výkonnost a hostovat do MSFL odešel Pentecost Obiechina.

„To jsme měli dost hráčů do zálohy, tak jsme ho pustili s tím, že si ho v zimě můžeme stáhnout zpět. Teď nás tolik není, ale už se to lepší, dává se to dohromady,“ věří trenér.

Body „nad plán“ vybojovalo Znojmo i výrazně zlepšenou obranou. „Ústí mělo na míči převahu. Chtěli jsme presovat, nedostávali jsme se však tolik do hry. Díky bohu, že nám tam padaly ty góly, mohlo to být i větším rozdílem. Na druhou stranu Ústí hrálo lépe než my,“ přiznal přízeň štěstěny proti favoritovi pro klubový web i obránce Muamer Avdič.

Rozhodující byly podle něho využité šance a bránění celého týmu. „Bylo to důležité, protože Ústí nás tlačilo svojí hrou, ale my jsme jako celý tým pracovali kvalitně dozadu a makali. Pak se od nás zrodily ty branky,“ dodal.

Zároveň ve Znojmě pracují na posílení útoku, na vyřízení formalit čeká a trénuje posila z Anglie.