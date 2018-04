První zlínský triumf Zlámala: Není nic krásnějšího než vyhrát na Slavii

„Ze Slavie se tři body jen tak nevozí. Na jaře jsme ještě nevyhráli a není nic krásnějšího než vyhrát na Slavii,“ liboval si Zlámal, který si užil vítězství v české lize po více než 22 měsících. „Od příchodu do Zlína jsem vyhrál jenom v poháru v Hradci Králové.“

Kolaps favorita Slavia - Zlín 1:2

Při Škodově penaltě jste šel najisto?

Tady patří dík trenéru Petrželovi. Říkal mi, že když bude kopat Škoďák, ať skáču doprava. Musel jsem ho poslechnout. Kdybych skočil doleva, tak by mě ve 43. minutě vystřídal. (úsměv)

Jak těžké jsou duely právě proti Škodovi?

S Milanem jsme kamarádi. Zápasy proti němu jsou vždycky peprné. Bolí, ale jsou férové. Hodně se hecujeme. Mockrát jsme se pokopali, zanadávali si. Ale po zápase si vždycky podáme ruku.

Proti bývalému klubu jste měl velkou motivaci, že?

Tady jsou to vždycky krásné zápasy. Mám to tady rád. Nádherný stadion, fanoušci fandí, emoce.

Vypadalo to, že jste byli na Slavii dobře připravení.

Věděli jsme, že hodně riskují, a ke konci se to potvrdilo. Říkal jsem si, buď oni, nebo my. A na konci utekl Vuki (Vukadinovič). Štěstí se přiklonilo na naši stranu.

Slavii jste vydrželi napadat až do konce. Reprezentační přestávka vám pomohla, že?

První týden byl dost náročný. Hodně jsme běhali. I když byli kluci unavení, pochvalovali si to. Výhra na Slavii je psychickou vzpruhou před Ostravou.