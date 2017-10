Zlín chce zkrotit dánské Lvy a zachovat postupovou šanci

Mužstvu fandí také hokejisté V hledišti olomouckého stadionu nechyběli při premiéře s Tiraspolem, na tribunu usednou také dnes při souboji s FC Kodaň. Historické působení zlínských fotbalistů v Evropské lize láká i jejich hokejové kolegy. „Bude to těžké, ale věřím, že budou bodovat. Mohlo by to skončit 1:1,“ tipuje útočník Aukro Berani Zlín Jiří Ondráček, zřejmě nejlepší fotbalista v týmu. „Pořídil jsem si balíček vstupenek na všechna utkání, chtěl jsem je vidět. Hrát Evropskou ligu se nepodaří každý rok. Jen je škoda, že se nemůže hrát ve Zlíně. Atmosféra by byla lepší.“ Není jediným, koho zlínský fotbal zajímá. Při ligových zápasech lze v hledišti ve Zlíně spatřit Libora Kašíka, Davida Šťastného nebo i Robertse Bukartse. Ten se svým mladším bratrem Rihardsem i krajanem Ralfsem Freibergsem sledoval sobotní souboj s Jihlavou. Po něm následovalo setkání s lotyšským útočníkem Davisem Ikaunieksem, který se postaral o jediný gól svého týmu. „Dopadlo to dobře. Dal gól a Zlín vyhrál,“ uculoval se Bukarts, pro něhož je fotbal nejoblíbenějším sportem. „Fandím každému týmu, který trénuje Mourinho.“ „Fotbal je pro nás zpestřením přípravy“ Tento zájem nemůže překvapit. I sami hokejisté v přípravě hrávají fotbal. Letos v létě dokonce nastoupili proti matadorům, které vedl manažer Zdeněk Grygera. „Bylo to náročné,“ pousmál se Ondráček. „Oni si to umí dát, zatímco my se neumíme správně pohybovat, abychom ušetřili síly. Pro nás je to hlavně zpestření v době, kdy nabíráme kondici. A taky je to mnohem zábavnější, než běhat kolečka na stadionu.“ Zápasy zlínských fotbalistů bývají pravidelným tématem hovorů v hokejové kabině. A nejen, když se hraje Evropská liga. „Fotbalisti chodí na naše zápasy a my na jejich. Vzájemně se hecujeme,“ podotkl Ondráček, který si pravidelně píše s gólmanem Stanislavem Dostálem. Pokud hokejisté svým kolegům něco závidí, je to obrovská mediální pozornost, která evropský pohár provází. Sami před třemi lety zkusili Ligu mistrů, ale srovnávat obě soutěže nejde. „Hokej se chce s Ligou mistrů přiblížit fotbalu, ale je to nepoměr. Pro kluby je finančně nezajímavá. Fotbalisté těžko budou cestovat třináct hodin autobusem, jako jsme to měli my,“ připomněl Ondráček.