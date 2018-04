Jak se Páník „pomstil“ a Petrželu naštval nesmyslný nakopávaný fotbal

„Dalo by se říct, že jsme výsledek ze Slavie devalvovali,“ přiznal kapitán poraženého mužstva Petr Jiráček. Vítězství z Edenu kýžený pozitivní efekt nepřineslo. Z perspektivy celého jara se duel na Slavii jeví jako šťastná výjimka.

„Musíme přijít na to, v čem to je. Není možné, aby mužstvo jednou zahrálo takticky a fyzicky skvělý zápas a za týden prohrálo s posledním mužstvem. To není normální,“ čílil se trenér Zlína Vlastimil Petržela.

„Doufali jsme, že se to odrazí. I konec prvního poločasu vypadal, že je to na dobré cestě. Ve druhém půlce jsme se ale vrátili k tomu starému,“ štvalo Jiráčka.

Povedených dvacet minut před přestávkou nemohlo na srdnatě hrající Baník bojující o život stačit. Zvláště když Vyhnal ve třech nadějných palebných pozicích ve vápně selhal a příležitost ke srovnání brzkého vedení Ostravy promarnil slabě střílející Vukadinovič.

„Míč prolétl čtyřikrát pětkrát malým vápnem, ale bohužel jsme nebyli dost důrazní a agresivní, aby ho tam někdo dokopl,“ poznamenal Jiráček.

Petržela se jen chytal za hlavu: „Já jsem útočník, a když jsem viděl, jak tam balony běhají po brankové čáře a nikdo je není schopný dorazit, rvalo mi to srdce.“

Bez útočníků to nejde

Zlín se po podzimu nepoučil a znovu doplácí na slabé personální obsazení útočného postu. „Železník je zraněný a Vyhnal dlouho netrénoval a teprve se do toho dostává. Na Slavii se vymáčkl, v Ostravě už na to neměl. Jenže jiného hráče nemáme,“ shrnul Petržela.

Vlastimil Petržela, trenér Zlína

A když vyždímaného Vyhnala nahradil čerstvým Beauguelem, bylo to ještě horší. „Beauguel trénuje tak jednou za týden z měsíce,“ opřel se Petržela do francouzského hroťáka, který ve Zlíně častěji marodí než hraje.

Druhý poločas mu nedal spát. „Z naší strany už to nemělo s fotbalem nic společného. Začali jsme zase hrát nesmyslný nakopávaný fotbal, ze kterého nic nebylo, protože útočníci nechodili za hlavičkující hráče. Nepochopil jsem to,“ shrnul otřesné představení svého výběru po změně stran.

Hosté si přestávkový náskok v klidu hlídali a v nastaveném čase udeřili po útočné standardní situaci Zlína podruhé.

„Nevytvořili jsme si žádnou šanci ani jsme se nedostali do pořádného tlaku. Druhý poločas byla absolutně katastrofa,“ přidal se Jiráček.

Sladký triumf tak na Letné slavil ostravský trenér Bohumil Páník, jehož Zlín vyhodil na konci února.

„To není moje výhra, ale Baníku Ostrava,“ odmítl, že by cítil osobní satisfakci. Vítězství na hřišti bývalého klubu si vychutnali také Poznar, Diop a Pazdera.

„Za výhru jsme slíbili do kabiny kýtu, ale možná to bude celé prase, protože je nás hodně,“ culil se Poznar, který už v 6. minutě rozjel první gólovou akci zápasu.

Zatímco Ostrava se plnohodnotně zapojila do boje o záchranu, pro Zlín může mít pátá jarní porážka nepříjemné důsledky. Od sestupové pozice ho po 23. kolech dělí pořád jen čtyři body.

„Pokud bychom vyhráli, tak už jsme v klidu. Takhle jsme si to zkomplikovali. Zápas s Ostravou mi ukázal, že jakmile do mužstva sáhnu, náhrada není adekvátní,“ zmínil Petržela nucené absence na pravé straně, kde kvůli karetnímu trestu nehráli Ekpai s Matejovem.