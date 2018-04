Že se Baník nezachrání? Odpověď je na hřišti, reagoval Baroš na Petrželu

„Dali jsme sice první gól, ale domácí pak ovládli hru. Středová řada pozdě dostupovala hráče a naše pravá strana špatně bránila,“ uvedl ostravský trenér Bohumil Páník, který do jara vstupoval ještě coby kouč Zlína.

Bylo to pro něj speciální vítězství?

„To je výhra Baníku, ne moje,“ upozornil. „Hráčům zase pomůže zvednout sebevědomí. Měli jsme tři těžké zápasy po sobě. Zase jsme se o krůček posunuli dále.“

V sestavě Baníku byli hned tři někdejší zlínští fotbalisté – Pazdera, Poznar a Diop. „Musel jsem je mírnit, aby nestavěli osobní ambice před týmové. Podřídili se a odvedli výborný výkon,“ řekl Páník.

Dodal, že musel zklidňovat i další hráče po některých vyjádřeních zlínského a dříve ostravského trenéra Vlastimila Petržely v médiích. „Co se psalo, hráče namotivovalo. Měli to v hlavách, ale musel jsem je mírnit, aby to nepřekročilo nějakou únosnou mez,“ uvedl Bohumil Páník.

„Je mi ho docela líto, že tohle dělá. Nemá to zapotřebí,“ komentoval Milan Baroš Petrželovy výroky. „Přes noviny si s ním nic vyříkávat nebudu. Moje odpověď leží na hřišti, kde jsme vyhráli. Toho si cením nejvíce.“ Baroš odmítl, že by Petrželova slova o tom, že se Baník už nezachrání, byla pro tým motivaci navíc. „Ne. My víme, o co hrajeme. Máme své motivace dost. Přijde mi, že kolikrát neví, co mluví, a na druhý den si to přečte. My jsme se soustředili na náš výkon.“

Páník podotkl, že nynější boj o záchranu je obrovsky náročný. „Těžké to je i kondičně. Hlavně celá obranná řada jede bez střídání. Do středové řady jsme si pomohli některými novými hráči. A obstáli i kluci ze střídačky. Třeba mladý Granečný je silný hráč. Síla a dynamika, kterou má, rozhodla o druhém gólu.“