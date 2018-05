Petržela: Nesouhlasím s tím, že by některý z našich kluků utkání odchodil

I dvě kola před koncem sezony se sice Zlín drží těsně nad hranou pádu do druhé ligy, poslední tři zápasy však ukázaly, že vlastními silami se není schopný udržet mezi tuzemskou elitou.

V domácím duelu proti mátožným Bohemians přišel o výhru v poslední minutě nastaveného času. Na Spartě, která rozhodně není v pohodě, podal ustrašený výkon a prohrál 1:2. A výsledek proti Olomouci mluví za všechny komentáře.

„Na utkání s Olomoucí jsme se speciálně připravovali celý týden, i když to pak na hřišti tak nevypadalo. Bohužel naši hráči něco trénují a pak předvádí na hřišti něco jiného. Čím je to způsobené, to bychom mohli hádat,“ konstatoval Petržela.

Na důkladnou analýzu zpackaného jara budou mít ve Zlíně dost času po sezoně. Teď je prvořadým a jediným úkolem záchrana.

„Sestup si nepřipouštím. Byla by to pro nás fotbalová tragédie. Těžko se mi to hodnotí. Jsem Zlíňák, zažil jsem postup ze druhé ligy, nechtěl bych zažít sestup. Příští zápas musíme jezdit po zadku a nechat tam život,“ zmínil útočník Lukáš Železník sobotní mač na Slovácku. „Bavili jsme se s fanoušky. Říkali, že tohle nám odpustí, ale v derby ne. Tam se bude hrát o život.“

Kdo ve vzájemném duelu uspěje, zachrání se. Pro Zlín ale bude za daných okolností výhrou i remíza. Stačit by mohla i Slovácku, na to však Železník a spol. nemůžou sázet. Stejně jako na závěrečný zápas proti Liberci. Fastav totiž na jaře nevyhrál od návratu do nejvyšší soutěže ani jeden z 19 domácích zápasů.

„Je to vážné celý půlrok. Jaro je ve Zlíně vždycky strašné. Nevím, čím to je. Musíme vyhrát, ale je to těžké,“ povídal Železník, autor jediné zlínské trefy v olomoucké síti.

Petrželův tým se musí zlepšit ve všem, a především v defenzivě. Žádný jiný celek v soutěži neinkasoval více branek (46). „Jsme tak dole, že každou naši chybu soupeř potrestá,“ podotkl Železník, jeden z mála zlínských hráčů, který proti Olomouci obstál.

Tak třeba nejlepšího střelce mužstva Ekpaie stáhl Petržela už v poločase. „Vznáší se na mráčku, je někde mimo naše hřiště,“ naznačil Petržela, že nigerijský záložník se vidí už v jiném klubu. „Špatně reagoval na všechno. Jsem naštvaný, ale to je problém, se kterým nic neudělám.“

Traorého zase nechal celý zápas prosedět na střídačce: „Na Spartě vypouštěl věci, které si nemůže dovolit. Zahraniční hráč by měl být dvakrát lepší než domácí. Na Spartě jsme měli osm cizinců a čtyři Čechy. Teď jsme to udělali naopak. Mrzí mě, že to tak dopadlo. Ale nesouhlasím s tím, že by některý z našich kluků utkání odchodil, jak jsem zaslechl. Viděl jsem tady horší utkání, ale asi to bylo tím, že jsme dostali čtyři góly.“

Další zaváhání už by však mohlo mít pro Zlín fatálnější následky.