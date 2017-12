Škoda, že už končíme, ale soupeři byli lepší, ví zlínský Železník

„Zatím jsme dali v Evropě jenom jednu branku, skórovat v ní je těžké. Ke konci jsem začal hrávat pravidelněji, do šancí se dostávám, takže by bylo dobré, kdybych nějakou konečně proměnil,“ přeje si útočník Fastavu před duelem proti moskevskému Lokomotivu.

Je to pro vás závěrečný zápas v Evropské lize. Nemrzí vás, že už končíte?

Je to škoda, je to druhá nejlepší soutěž v Evropě. Je skvělé si ji zahrát. Ale soupeři byli lepší. My jsme soutěž hráli prvním rokem a je to pro nás velká zkušenost.

I když už se z posledního místa skupiny nezvednete, najít motivaci nebude složité, že?

Moskva nastoupí v nejsilnějším možném složení, protože potřebuje aspoň remizovat, aby si zajistila postup. Pro nás bude velká motivace porazit první tým ruské ligy, za body máme prémie. Každý zápas v Evropské lize pro nás musí být motivací.

Jaký na vás udělal dojem Lokomotiv v prvním vzájemném zápase, který jste prohráli 0:3?

Musím říct, že nás neskutečně točili. Vletěli na nás. Říkali jsme si, že kdybychom vydrželi třicet minut, že by třeba znervózněli. Jenže jsme inkasovali už ve druhé minutě a pak už se to sesypalo. Od stavu 0:3 jsme hráli sice docela dobře, ale zase si musíme přiznat, že oni potom hráli tak na padesát procent.

Lokomotivu stačí k jistotě postupu remíza. Myslíte, že vsadí na obranu, nebo vás hned zatlačí jako v Moskvě?

Přijedou s tím, že jsou Lokomotiv Moskva. Nějaký Zlín je asi nebude zajímat. Myslím, že od začátku na nás vletí. Budou chtít co nejrychleji rozhodnout a pak si výsledek pohlídat.

V Olomouci jste dvakrát remizovali. Brali byste nerozhodný výsledek i do třetice?

Kdybychom bodovali s takovým soupeřem, bylo by to skvělé.

V čem je těžší se střelecky prosadit v Evropské lize než v české?

Je to spíše tak, že v Evropské lize máš jednu dvě možnosti za zápas. A když ji neproměníš, tak neboduješ. Když se do šance dostaly Moskva, Kodaň nebo Tiraspol, tak ji využily a nás potrestaly. Teď jsme měli v Brně šest tutovek, jenže my ty góly nedáváme.

Který tým na vás udělal ve skupině největší dojem?

Když nám je vylosovali, tak jsme si říkali, že Kodaň a Moskva jsou favoriti. Ale ani Tiraspol nebyl špatný. Když srovnám zázemí a všechno kolem, Moskva je na špici.