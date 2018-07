Nečekaný návrat Poznara. Chvíli jsem se rozkoukával, přiznává

Ze Zlína do Plzně přestoupil před dvěma lety, den po vítězném domácím zápase nad Karvinou. Stejně překotně se Tomáš Poznar nedávno ze západu Čech vrátil.

„Hodně mě překvapilo, jak bleskově to šlo udělat,“ divil se Poznar.

Ještě minulou neděli nic netušil, v úterý dopoledne už trénoval ve Zlíně. Sbaleno měl přitom rychle. Obrazně řečeno seděl na kufru. Plzeň s ním nepočítala. Na čas, než si něco najde, ho přeřadila do juniorky.

„Bydlel jsem v Praze, protože to pro mě bylo výhodnější, a jenom jsem čekal, jestli něco nepřijde,“ líčil Poznar.

Doufal, že si protáhne hostování v Baníku, jenže jednání s Ostravou ztroskotala.

„A zrovna v ten moment se mi ozval Zdeněk Grygera,“ zmínil telefonát sportovního ředitele Zlína, který ho nasměroval zpátky domů.

Obě strany sondovaly situaci už na začátku června, až teď se ale jejich zájem protnul ve stejném bodě. Zlín potřeboval zvýšit konkurenci v útoku, Poznar hledal nové uplatnění. A když mu nevyšel Baník a přihlásil se mateřský klub, už neměl nad čím přemýšlet.

„Zlín mi podal pomocnou ruku, čehož si hodně vážím,“ pronesl 30letý forvard.

S blížím se startem ligy se ho totiž začala zmocňovat nervozita.

„Nebylo to příjemné. Aspoň, že jsem se mohl připravovat s juniorkou,“ pochvaloval si tréninkové dávky Pavla Fořta. „Je to daleko lepší než trénovat sám. Odehrál jsem i nějaké zápasy, ale těžko odhadovat, jak na tom jsem.“

Na soupisce pro dnešní úvodní zápas ligové sezony by podle vyjádření kouče Michala Bílka neměl chybět. „Ale jestli budu v základní sestavě, netuším. Důležité je, aby trenér vybral vítěznou jedenáctku,“ přeje si Poznar.

Ačkoliv od jeho odchodu do Plzně neutekly ani dva roky, pár změn zaregistroval. A k lepšímu.

„Zlín se zvedl. Je jasné, že kapacita stadionu nejde rozšířit na deset tisíc, ale zázemí a vybavení je profesionálnější. S tím, co klub má, pracuje velice dobře,“ poznamenal Poznar. Největší přestavbou prošel kádr. Z tehdejšího týmu se znovu potkal jen s pěti spoluhráči.

„Chvilku jsem se rozkoukával,“ přiznal. „Kluci, kteří sem po postupu do Evropské ligy přišli, mají kvalitu, jenom potřebují být zdraví.“

Velkou radost z jeho comebacku neskrýval útočný parťák Lukáš Železník. Podzim sezony 2015/16 se jim po postupu do první ligy povedl náramně.

„Je to velká motivace obnovit předchozí úspěšnou spolupráci. Po nějakém čase by to mohlo zase fungovat,“ věří Poznar.

Tam, kde to zná nejlépe, hodlá dokázat, že pořád umí být platným hráčem. „Nechci zklamat domácí fandy, od kterých jsem vždycky cítil přízeň.“