Fotbalisté Zlína a Slovácka se drží ve stínu, horka trénink nekomplikují

„Já horku neustupuju. Náplní tréninků, intenzitou ani délkou,“ říká kategoricky trenér Slovácka Michal Kordula.

Stejně jako jeho zlínský kolega Michal Bílek pouze zrušil středeční odpolední trénink.

„Máme v týdnu vždy dva dvoufázové tréninky. Jeden odpolední jsme kvůli teplu zrušili a jeden jsme o půl hodiny posunuli,“ uvedl Bílek.

Zatímco extrémnímu mrazu se dá čelit třeba speciálním oblečením, hřejivými emulzemi nebo teplými nápoji, při mimořádných vedrech je jedinou obranou zvýšený příjem tekutin.

Kbelíky s vodou rozmístěné kolem hřiště jsou tak nezbytnou součástí každého tréninku.

Od slováckého kouče Korduly také zazněl jasný zákaz: „Žádné koupaliště. A regenerovat ve stínu.“ K vodě to ale hráče ve vedru stejně netáhne.

„Nemyslím si, že by se pak někdo z nás vyvaloval někde na koupališti. K opálení stačí tréninky,“ směje se zlínský záložník Petr Jiráček. „Sluníčko hodně unavuje. Osobně spíš vyhledávám stín a studenou vodu, abych byl co nejlíp připravený na další tréninky a zápas,“ ujišťuje.

Velmi vysoké teploty mají pokračovat i o víkendu, kdy se Zlín v sobotu od 17 hodin doma střetne s Jabloncem a v neděli od 18 hodin bude Slovácko hrát na hřišti Sparty. Ani jeden trenér však z vedra nedělá vědu.

„Je léto, tak je teplo. Pak bude podzim, to bude třeba hodně pršet. V zimě bude hrozná zima. Fotbal se holt v takových podmínkách hraje, úplně bych kvůli tomu nebrečel. Ideální to pro kluky není, ale to se nedá nic dělat,“ poznamenal zlínský Bílek.

„Horko je takové, jaké si připouští vaše hlava,“ doplňuje slovácký Kordula.