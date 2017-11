Zlín i Slovácko před nadcházejícím derby shodně selhaly

Příští pondělí se na Letné střetnou v prestižním derby. A půjde v něm o to, kdo z krajských rivalů se chytí po nepovedeném víkendovém vystoupení. Slovácko před vzájemným zápasem prohrálo doma s ligovým lídrem z Plzně 1:4, Fastav Zlín po tristním výkonu podlehl na hřišti aktuálně druhé Olomouce 0:2.

Slovácko senzaci nezopakovalo

Před týdnem fotbalisté Slovácka Plzeň překvapili, na jejím hřišti urvali postup do čtvrtfinále poháru po výhře 3:2 po prodloužení. Zopakování senzace v lize už ale západočeský suverén nejvyšší soutěže nepřipustil, do Uherského Hradiště si přijel pro pohodovou výhru 4:1.

„Byl to úplně jiný zápas než v poháru. Plzeň nastoupila ve zcela odlišné sestavě, a i když jsme se jí v úvodu vyrovnali kombinačním fotbalem, jak jsme dostali první gól, soupeř ovládl hřiště, hlavně obě šestnáctky, kde se zápas rozhoduje,“ uvedl slovácký trenér Michal Kordula.

Jeho tým poprvé inkasoval v 17. minutě a hrozivé skóre aspoň kosmeticky upravil pěknou střelou Reinberk až v jedenáctiminutovém nastavení způsobeném výpadkem elektřiny na stadionu.

„Hrajeme docela dobře, bohužel jenom po šestnáctku,“ povzdechl si brankář Milan Heča, který Plzni pochytal spoustu šancí, zlikvidoval i penaltu a fanoušci jej zvolili nejlepším hráčem poraženého týmu, přestože čtyřikrát inkasoval.

„Když dostanete doma čtyři góly, tak se to těžce hodnotí, výsledek asi hovoří za vše. Potom k fanouškům po zápase jdeme a oni nám zatleskají a hecují nás na derby,“ soukal ze sebe jindy výřečný záložník Vlastimil Daníček.

Slovácko prohrálo třígólovým rozdílem už třetí utkání v řadě, naopak na podzim vyhrálo jen jednou, v polovině srpna, a po víkendových výhrách Brna a Karviné už je s devíti body v tabulce předposlední.

„Jestli se dá podzim zachránit? Hrajeme ještě dvakrát, musíme dvakrát vyhrát,“ zmiňuje Daníček duely ve Zlíně a s Jihlavou, k nimž má Slovácko v tabulce přece jen mnohem blíž než k Plzni. „Jak se říká, strach a peníze jsem nikdy neměl. My kvalitu máme a jsme taková parta, že to zvládneme,“ nepochybuje.

Zlínská bída v Olomouci

V květnu na Andrově stadionu vyhrál MOL Cup, na podzim tam remizoval v Evropské lize s šampiony Moldavska a Dánska. Proti domácí Sigmě Olomouc však v české nejvyšší soutěži Zlín totálně propadl. „Bavili jsme se, že by to mohla být trochu naše výhoda, jenže vstoupíme špatně do zápasu a pak musíme vařit z vody. Jiné slovo než bída pro náš výkon nemám,“ pronesl zlínský záložník Petr Jiráček.

Ráz utkání udala 7. minuta. Hosté nechali ve vápně trestuhodně volného Chorého a jediný hrotový hráč Sigmy zametl míč přesně k tyči.

„Těžko se o něco pokoušet, když stačí jeden hráč v šestnáctce a stejně dostaneme gól,“ podotkl Jiráček. Zlín se z úderu nevzpamatoval až do přestávky. „Přišlo mi, že celý první poločas jsme byli v šatně. Nasazení a přístup byly špatné.“

I když se zlínští fotbalisté po pauze zlepšili, což nebylo po první půlce tak těžké, na rozjeté domácí to nestačilo. Pohyb, agresivita, bojovnost, touha uspět – ve všech nezbytných atributech za soupeřem viditelně zaostávali. „Byli jsme bázliví, souboje jsme se snažili uhrát jenom fotbalově, šest sedm hráčů mělo běžecké i rychlostní rezervy. Podíváme se na statistiky a vyvodíme z nich závěry,“ pravil trenér Zlína Bohumil Páník.

Jeho celek nevyhrál na podzim v lize venku ani posedmé, z cizích stadionů si odvezl jenom dva body. „Venku nebojujeme. Nemůžeme spoléhat, že všechno uhrajeme doma,“ varuje Jiráček.

Fastav nezvítězil čtyřikrát po sobě, klesl na 10. místo a před derby zůstal nedaleko sestupového pásma. „Buď tam Slovácko necháme, nebo spadneme za ním. Bude to obrovsky důležitý zápas,“ ví Páník.

Ještě předtím musí jeho celek ale odehrát utkání v Evropské lize v Tiraspolu. A v téhle situaci se mu cesta do Moldavska věru moc nehodí.