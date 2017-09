Setkání bývalých parťáků. Bača mrzela vlastní branka, Jugase penalta

Z prvního vzájemného duelu odcházeli oba s rozporuplnými pocity. Pod remízu 1:1 se podepsali oba a ani jeden podle svých představ.

Bačův vlastenec ze 76. minuty poslal Slavii do vedení. Teprve druhý roh hostů se ve skrumáži u přední tyče odrazil od jeho hlavy do sítě za záda vyběhnutého brankáře Dostála.

„Hráli nastoupaný roh, výborně ho kopli. Neměl jsem tam strkat hlavu,“ vyčítal si Bačo.

Trenér Bohumil Páník se ho ale zastal. „Slavia má urostlé hráče a těžko se brání. Ve vápně je to s nimi válka - buď, anebo. Ondra jinak odehrál výborný zápas, urážel balony, kolikrát akrobaticky. Tyhle zápasy jsou pro něho vysokou školou soubojů,“ těší Páníka progres 21letého odchovance klubu. Domácího nešťastníka chlácholit také Jugas. „To je smůla, takový gól se ani nepočítá,“ pravil exkapitán Zlína.

Jenže počítal, stejně jako Jugasův penaltový zákrok o osm minut později. „Jasná penalta,“ uznal obránce Slavie, který znemožnil Diopovi, aby přesněji zakončil do odkryté brány. „Co jsem měl dělat? Byl ve vyložené šanci, dal by gól. Mohl jsem jenom věřit, že penaltu nepromění.“

Jugas přitom riskoval vyloučení. Rozhodčí Pavel Královec se nad ním ale slitoval a potrestal ho pouze žlutou kartou. „Dlouho nepískal, ale když jsem viděl, že něco tahá z kapsy, tak jsem se bál. Kdyby mi ukázal červenou, nemohl bych se divit,“ připustil Jugas.

„Nejsem rozhodčí. Nevím, jak se to posuzuje. Ale jsem rád, že Jugy nedostal červenou kartu,“ pronesl Bačo.

Jugas tak mohl svůj první zápas na zlínské Letné v roli soupeře dohrát. „Všechno tady znám. Před začátkem utkání jsem cítil nostalgii. Ale v zápase to snad vidět nešlo. Až zase po něm jsem cítil nostalgii,“ přiznal.

Zlínští fanoušci na svého oblíbence po letním přestupu do Slavie nezanevřeli a po duelu dlouho vyvolávali jeho jméno. „Bylo to příjemné, to jsem ještě nezažil. Moc jim za to děkuji. Jak jsem říkal, jednou se sem vrátím,“ ujistil řízný stoper.

Ze Zlína přesto odjížděl viditelně zklamaný. „Dali jsme dříve gól. Věřil jsem, že to dotáhneme. Ale zase jsme ztratili venku dva body,“ litoval Jugas.

Remízu však stejně jako Bačo považoval za spravedlivou. „Minimálně bod jsme si zasloužili,“ doplnil Jugasův nástupce ve zlínské sestavě.