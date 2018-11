Fotbalový Zlín umetl Slavii cestu k výhře fatálními kiksy

„Pokud chcete na Slavii vyhrát, tak je potřeba se vyvarovat chyb. My jsme dostali zbytečné tři góly,“ štvalo Bílka.

Utkání se přitom pro jeho celek vyvíjelo skvěle. Zlín udeřil hned ze své první vážnější akce. Ostrý centr Bartošáka uklidil do sítě ve skluzu Vyhnal. Slavistický odchovanec se prosadil podruhé v řadě, navíc proti klubu, kde vyrostl.

„Kdybych se náhodou trefil, tak jsem si říkal, že nebudu slavit,“ vysvětloval, proč euforii tlumil.

Hostům radost stejně dlouhou nevydržela. Konkrétně pět minut, než laxní bránění rohu potrestal důrazný Frydrych, který hlavičku Olayinky do břevna na brankové dorazil stehnem.

O šanci na bodový zisk připravil Zlín na přelomu poločasu Stoch, slovenskému šikulovi přitom oba góly hosté doslova darovali.

„Hlavně druhý z trestného kopu, který šel skrz zeď,“ podotkl Bílek.

To balonu trestuhodně uhnul stoper Gajič a překvapený Dostál už nestihl na střelu k tyči včas zareagovat.

Ještě laciněji skóroval Stoch ve 47. minutě. Frydrychův centr do vápna si nikým neatakovaný Matejov zpracoval rukou, jasná penalta.

„Pak je těžké něco otáčet,“ lamentoval Bílek.

Přesto se mohl jeho celek do zápasu ještě vrátit. To by však musel osamocený Hronek sám před brankářem mířit hlavou lépe anebo Beauguel dosáhnout na nahrávku Bartošáka. „Bylo tam poměrně dost závarů. Snažili jsme se hrát až do konce, ale nemáme nic,“ shrnul Bílek.

Po polovině odehraných utkání základní části tak Zlín klesl na šestou příčku. Do odvet vstoupí za dva týdny doma proti Opavě, ještě před tím ho čeká ve čtvrtek osmifinále Českého poháru v Olomouci.