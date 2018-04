Všichni víme, co nám pohár přinesl, říká zlínský útočník Vukadinovič

Mysleli jste na pohár, i když hrajete o záchranu v HET lize?

Pohár jsme moc neřešili. Měli jsme jiné starosti. Naštěstí jsme zvládli poslední zápas v Boleslavi. Kdybychom nebodovali, hrálo by se nám hůře. Baník a Brno prohrály, takže na tabulku se teď dívá lépe.

Ještě pořád máte obavy z případného sestupu?

Na sto procent nemáme záchranu jistou. Do konce zbývá pět kol, ve hře je 15 bodů a Brno ani Baník nic nevypustí. Bude hodně důležité, abychom vyhráli nedělní domácí utkání nad Bohemians. Pak už bych v záchranu věřil.

Ze tří posledních utkání venku jste přivezli sedm bodů. Nebylo by pro vás výhodnější, kdybyste odehráli semifinále v Jablonci?

Teoreticky ano, ale venku hrajeme jiným způsobem. Máme na to brejkové typy hráčů. Jablonec je silný a hlavně doma. My jsme hráli pohár naposledy doma předloni proti Spartě v osmifinále a na ten zápas mám krásné vzpomínky. Kdybychom zopakovali výsledek (3:1 v prodloužení), vůbec bych se nezlobil. Byl plný dům, tenkrát jsme měli fazonu a Spartu válcovali.

Jenže Zlín doma od návratu do první ligy v roce 2015 ještě na jaře nevyhrál ani jeden domácí zápas.

Tak to jsem netušil, že je to tak špatné. Je to na zamyšlení. Trenér Petržela říká, že je mu z toho zle, že doma ztrácíme. Netuším, co je příčinou. Věřím, že to prolomíme ve středu a v neděli na to navážeme.

Klub stanovil symbolické vstupné 20 korun na dnešní semifinále. Všimli jste si?

Je jen dobře, že vedení nastavilo takovou cenu. Každý, kdo sleduje fotbal a fandí Zlínu, ví, že je to důležité utkání. Je to poslední krůček do finále a všichni víme, co nám obhajoba může přinést. Bude se hrát od šesti hodin, lidé budou mít po práci a mohlo by jich přijít hodně. Jejich podporu potřebujeme.

Letos 3. března jste doma s Jabloncem v lize rupli 0:4. Připomněli jste si tohle utkání?

Před zápasem jsme nebyli v dobré situaci. Po debaklu v Karviné jsme nebyli v psychické pohodě. Vyměnil se trenér a nový neměl čas nás poznat. Přesto jsme takovou nálož nečekali. Dělali jsme chyby, které Jablonec trestal. Teď to bude jiný zápas. Cítíme se lépe než tehdy.

V čem jste se od toho vzájemného duelu zlepšili?

Herní styl, který po nás trenér vyžaduje, nám sedí. Už chápeme, co po nás chce. Vyloženě nesnáší, když nakopáváme balony vzduchem. To každého seřve, že je to ztracený balon. Když se nám daří hrát kombinačně po zemi jako v první půlce proti Baníku nebo v Boleslavi, mají soupeři problémy.

Teď se daří i vám. Dvě asistence a jeden gól z posledních čtyř zápasů jsou toho důkazem. Cítíte, že se zase dostáváte do formy z předloňského podzimu?

Cítím, že jsem se chytil. Začínám být produktivní. Těší mě to. Povedl se nám zápas v Boleslavi, kde jsem dal gól. Věřím, že nám i mně to pomůže do dalších utkání. I na podzim jsem měl každý zápas tutovky. Kdybych je proměnil, dal jsem čtyři branky v Evropské lize, sedm v české lize a mohli jsme se bavit o něčem jiném. V Boleslavi jsem před gólem trefil tyčku a říkal jsem si, že už to není možné. Za dvě minuty mi ale krásně nahrál Mehanovič a už to vyšlo.

Zase hrajete na hrotu. Už je z vás útočník?

Vyplynulo to z toho, že jsme měli všechny útočníky zraněné. Svědčí mi to tam, navíc na krajích hrají výborně Ekpai a Holzer, takže bych stejně moc velkou šanci neměl. Ale kdyby mě trenér vrátil na kraj, nevadilo by mi to. Zjišťuji, že můžu hrát na více postech.

Sledujete i změny ve Spartě, odkud ve Zlíně hostujete?

Na její poslední zápas proti Jablonci jsem se díval. Změnili trenéra, jinak se prezentují a začíná se jim dařit. Sparta má kvalitu, byla otázka, kdy to prolomí. Škoda, že za týden tam nemůžu hrát. Tak se pojedu aspoň podívat.