Zlín se po osmdesáti letech utká s vídeňským Rapidem

„Je vidět, že soupeři nás najednou více akceptují. Před pár roky Rapid pomalu nevěděl, kde leží Zlín, natož aby s námi hrál,“ těší se trenér Zlína Bohumil Páník na konfrontaci s nejslavnějším klubem našich jižních sousedů.

Přestože ho v poslední dekádě nahradil na špici rakouské ligy bohatý Salcburk a po podzimní části sezony je v domácí soutěži třetí, Rapid je s 32 tituly pořád suverénně nejúspěšnějším týmem Rakouska. Dvakrát také postoupil do finále Poháru vítězů pohárů.

„Viděl jsem jejich duel proti Salcburku a byla to vysoká kvalita. Bude to podobný zápas jako v Evropské lize,“ míní Páník.

Dějištěm utkání bude tréninkové centrum soupeře v Prátru s výkopem ve 14.30 hodin. „Podstatné je, že budeme hrát na přírodní trávě. V zimě se na ni u nás málokde dostaneme,“ pochvaluje si Páník, jehož hráči začali společnou zimní přípravu v pondělí na umělé trávě v mládežnickém centru na Vršavě. „Než odletíme na soustředění do Turecka, musíme to přežít. Počasí nám zatím přeje. Když vydrží, bude to výborné.“

Zlín vyrazí do rakouské metropole dnes ráno v nekompletním složení. Na marodce je pravý obránce Kopečný, viróza skolila záložníka Vukadinoviče, záda trápí stopera Štěpánka a natáhlý přitahovač omezuje útočníka Beauguela.

Premiérový start ve Zlíně si připíše útočník Pavel Vyhnal. Pokud se trefí, může vylepšit zlínskou bilanci ve vzájemných zápasech. V roce 1931 vyhrál Rapid ve Vídni 10:3, o sedm let později skončil duel ve Zlíně 1:1.