Zlín vyráží za přípravou do Rakouska. Už bez bývalého kapitána Janíčka

Jejich konec není překvapením. Janíček odehrál na jaře i kvůli zdravotním trablům jenom 120 minut. „Nebyl by tak vytížený, na jeho postu v záloze máme přetlak. Trénuje s juniorkou, hledá si angažmá,“ uvedl Grygera na adresu 35letého odchovance klubu.

Bijimine, zimní posila z Demokratické republiky Kongo, nepřesvědčil a po příchodu Buchty se stal až stoperem číslo čtyři.

Buchta je zatím jedinou posilou loňského účastníka Evropské ligy, klub nyní akutně řeší pozici útočníka. Pavel Vyhnal se totiž nezbavil dlouhodobých potíží s nohou a pořád se nezapojil do tréninku. „Pracujeme na tom. Uvidíme, jestli se něco podaří do soustředění. Nový hráč může případně dorazit do Rakouska,“ přeje si Bílek.

Zlín zvažoval návrat svého bývalého forvarda Tomáše Poznara, ten ale podle informací MF DNES není aktuální. Bílek by chtěl mít hrotového hráče k dispozici co nejdříve. „Bylo by to ideální. Nepočítám, že by naskočil ve středu proti Ferencvarosu. Ale byl bych rád, kdyby zasáhl do nedělního zápasu proti Číňanům,“ zmínil Bílek atraktivní mač proti týmu Evergrande Kanton, který trénuje kapitán italských mistrů světa z roku 2006 Fabio Cannavaro.

Ferencvaros i Evergrade jsou rekordmany v počtu ligových titulů, dohromady jich získali 36. Tým z Budapešti skončil v loňské sezoně druhý a opírá se o kupu maďarských reprezentantů. „Jsem rád, že máme těžké soupeře. Vždycky vás prověří nejvíce, odhalí vaše slabiny,“ těší se Bílek na užitečnou mezinárodní konfrontaci.

Bývalý reprezentační kouč chce na soustředění pokračovat v nácviku hry na tři obránce, kterou otestoval poprvé v bezbrankovém zápase proti druholigovému Znojmu. „Je to jedna z možností, jak se chceme v některých zápasech prezentovat. Buď od začátku, nebo během utkání. Je potřeba, aby to hráči do sebe dostali,“ pravil nový zlínský trenér.

Aby systém se třemi zadáky klapal, potřebuje tři pevné stopery a rychlé krajní hráče s vynikající kondicí. „V ofenzivě plní téměř roli křídla a v defenzivě hrají beky. Na fyzičku je to hodně náročné. Zjišťuji, jestli takové máme,“ řekl Bílek.

Na soustředění vzal 22 hráčů. Z těch, kteří se vrátili z hostování, se nevešel do kádru záložník Štípek. „Jsem rád, že nebudeme celou přípravu absolvovat ve Zlíně, změna je důležitá,“ doplnil Bílek.