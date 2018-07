Zlínský trenér Bílek chválil výsledek, hra ještě není ideální

Zlín odehrál letní přípravu bez porážky. Po čtyřech remízách vyhrál poslední dva duely celkově 7:1. Sedm vstřelených branek však Bílka nenechává v klidu. „Víme, že máme problémy v ofenzivě,“ podotkl nástupce Vlastimila Petržely.

Nejen v produktivitě, ale především v personálním obsazení. Ani jeden ze čtyř útočníků není týden před zahájením ligové sezony zdravotně stoprocentně v pořádku. V generálce se tak na hrotu v pauze prostřídali Beauguel s Železníkem.

„Věřím, že během týdne se dají dohromady,“ přeje si Bílek, jelikož Vyhnal s Jakubovem v sobotu proti Mladé Boleslavi zcela určitě nebudou k dispozici.

Celých 90 minut tak v útoku odehrál záložník Džafič, který dvěma přesnými hlavičkami nasměroval Zlín k pohodlné výhře. „Moc gólových hráčů nemáme. Džafa je jeden z těch, který má kvalitní střelu, hraje dobře hlavou a do zakončení se dostane,“ naznačil Bílek.

Brankově se prosadil i Bartošák, jenž má na levém kraji hřiště ofenzivní i defenzivní úkoly. On i Matejov na opačné straně si proti Zlatým Moravcům připsali gólovou asistenci. „Potřebujeme, aby se krajní hráči dostávali do šestnáctky. Bartošákovi je to vlastnější, Robo není tak pracovitý, ale zase je fotbalovější,“ uvedl Bílek.

Spokojený mohl být i s hrou defenzivní lajny, která nastupuje před brankářem Dostálem nově se třemi obránci v řadě.

„Kluci to vstřebali dobře a pochopili to,“ pochvaluje si kouč Zlína, který v přípravě inkasoval jenom tři branky.