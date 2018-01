Zlín dovedl k výhře stoper z Konga. Zůstane Bijimine v týmu?

„Parametry má, systémově nic nepokazil, je vidět, že má zkušenosti. Jsem rád, že přijel, konkurence se zvýšila,“ shrnul kouč Bohumil Páník debut urostlého stopera z Demokratické republiky Kongo. Zda 23letý obránce zůstane, se však teprve rozhodne.

„Stal se volným hráčem, dostali jsme na něho tip, všechno se seběhlo rychle,“ navázal manažer týmu Zdeněk Grygera, který bude ladit případné angažmá afrického beka.

Zlínu by se hodil, protože v kádru má jen dva klasické stopery. Rozhodnout by se mělo po sobotním duelu proti Třinci před odletem na soustředění do Turecka.

Bijimine dostal v zápase proti osmému celku slovenské ligy kapitánskou pásku, a než ho Páník stáhl, vedl Zlín po brankách Železníka a Beauguela 2:1.

„Důležité je, že po zápase ho nic nebolí, to je největší vítězství,“ uvedl Páník na adresu Beauguela, který promarodil většinu loňského roku.

Zlínskou výhru pak pojistil třetím gólem Traoré.