Zlínský Hronek: Musíme přidat o 150 procent, protože začíná jít do tuhého

„Vzhledem k tomu, že všechny týmy pod námi vyhrávají a my ne, tak jsme hodně namočení. Teď už každá porážka bolí,“ pronesl zlínský záložník Petr Hronek po posledním nezdaru 1:2 v Teplicích.

Sedmička mužstev od devátého po patnácté místo je naštosovaná ve třech bodech, což je ale pro Zlín pramalá útěcha. Už po dalších dvou kolech, které odehraje doma proti suverénní Plzni a na hřišti mistrovské Slavie, může být mnohem hůře.

„Musíme přidat o 150 procent, protože začíná jít do tuhého,“ uvědomuje si Hronek.

Mužstvo neprobrala ani výměna trenéra. Vlastimil Petržela začal domácím výpraskem 0:4 od Jablonce, tým se nechytil ani u tápajících Teplic, které získaly před vzájemným mačem stejně jako Zlín jediný bod.

„Nemůžeme dostávat takové góly, jaké dostáváme. To jsou naše školácké chyby. Je to čtvrtý zápas a inkasovali jsme pět branek ze standardek. To je špatně,“ vystihl Hronek, jehož parádní rána na 1:1 Zlínu body nepřivála.

Hosté si totiž nepohlídali dva teplické 19leté zelenáče. K první brance se nachomýtl už tradičně fatálně chybující stoper Gajič, který nezachytil náběh Krále, proti jehož prudké a umístěné hlavičce byl gólman Zlámal bezmocný.

Při vítězné trefě zaspal Matejov, jehož zesměšnil u lajny Žitný a po narážce s Vaněčkem zacílil přesně k tyči. Slovenský bek, který v poločase vystřídal na pravém kraji obrany indisponovaného Kopečného, vydržel na place jen 21 minut.

„Zeptejte se ho proč. To bude nejlepší. Prý měl nějakou alergii. Nevím na co. Možná na mě. To bylo neskutečné,“ čílil se Petržela, který tím vyčerpal penzum změn. Proti minulému utkání postavil do základu pět nových hráčů. Leč bez výsledkového efektu. „Chci poznat všechny. Ale že by mě někdo kromě Hronka přesvědčil, to říct nemůžu,“ dodal pochmurně.