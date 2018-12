Může popravit svou šanci na titul. Beauguel proti Plzni, kam přestoupil

Je ve schizofrenní situaci. Takhle si svoje loučení se zlínskou Letnou asi nepředstavoval. Za pár týdnů se bude Jean-David Beauguel hlásit v Plzni, před svým přesunem na západ Čech se však francouzský kanonýr postaví svým příštím spoluhráčům jako soupeř.

Zlín vs. Plzeň Zápas 18. kola fotbalové ligy se hraje v pátek od 18 hodin, sledujte online reportáž. PŘEDPOKLÁDANÉ SESTAVY:

Zlín: Dostál - Bačo, Buchta, Gajič - Matejov, Libor Holík, Podio, Jiráček, Bartošák - Vyhnal, Beauguel. Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Hubník, Kovařík - Procházka, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Chorý. Absence: Poznar, Železník, Jakubov, Hnaníček - Kolář, Krmenčík (všichni zranění), Hejda (trest za ČK), Limberský (nejistý start).

„Pro něho to musí být v hlavě hodně těžký zápas. Jde do Plzně bojovat o mistrovský titul, ale když jim dá gól a vyhrajeme, tak je o něho může připravit,“ prohodil zlínský obránce Róbert Matejov. „Nechtěl bych být v jeho kůži.“

Na tiskové konferenci po minulém domácím utkání proti Opavě, ve kterém Beauguel zaznamenal vítěznou trefu, ujišťoval trenér Michal Bílek, že plzeňského zběha nasadí od začátku také proti Viktorii.

„Znovu ukázal, jak je pro nás platným hráčem. Očekávám, že bude hrát jako dosud s velkým zaujetím,“ řekl tehdy Bílek.

Beauguela by leckdo nechal sedět v zápase proti „svým“ na tribuně, Bílek však nemá moc na výběr. Z pětice útočníků jsou připravení jen Beauguel s Vyhnalem. Pokud by však všichni byli zdraví, zřejmě by uvažoval jinak.

„Promluvil bych si s ním a pak bych se rozhodl,“ naznačil někdejší reprezentační kouč. Pohovor z očí do očí s ním vedl Bílek i tak. „Bogy může ukázat, jak kvalitním hráčem je,“ nepochybuje o jeho motivaci.

Francouzský kanonýr bude pod ještě větším drobnohledem než jindy. Jeho výkon se bude pitvat ze všech stran.

„Sám jsem zvědavý, jak se s tím popasuje,“ podotkl Tomáš Poznaar, který přestoupil ze Zlína do Plzně před dvěma lety a letos v létě se vrátil domů jako hostující hráč Viktorie.

„Když se prozradilo, že podepsal smlouvu v Plzni, měl k nám v kabině proslov. Řekl, že bude makat na sto procent až do konce sezony. Že je pořád hráčem Zlína, že nic nepodcení. Ani proti Plzni,“ tlumočil Matejov slova obletovaného ostřelovače.

Pokud chce Zlín uspět, bude potřebovat Beauguela ve formě. V pátek přitom zakončí trilogii zápasů proti českým účastníkům evropských pohárů, ale zatím mu to moc nevychází. Na Slavii prohrál 1:3, v pondělí si odvezl z Jablonce nejvyšší porážku sezony 0:4.

„Jsem rád, že hrajeme hned za tři dny. Kdy jindy než doma proti mistrovi odčinit takový debakl,“ věří Matejov, že jablonecká facka zafunguje jako pozitivní impulz.

Bílek sází na domácí prostředí, kde od vítězství nad Spartou vyhrál Zlín tři zápasy po sobě. „Doma jsme podstatně silnější než venku. Doufám, že na tyhle výkony navážeme a Plzeň potrápíme,“ uvedl kouč Zlína.

Fastav má Plzni co vracet. V půlce srpna v Plzni prohrál 0:1 sporným gólem Krmenčíka ze 77. minuty, jemuž zřejmě předcházel těsný ofsajd útočícího hráče.

„V hlavách to už nemáme, ale víme, jak zápas v Plzni vypadal. Možná bychom uhráli remízu. Ale nejdeme se jim pomstít, hlavně chceme odčinit Jablonec,“ vrátil se Matejov znovu k černému pondělku.