Vrba po výhře ve Zlíně: Góly padly po pohledných akcích, Beauguela neznám

„Ale nebyl to jednoduchý zápas,“ upozornil Vrba po výhře 2:0, kterou nijak neovlivnil zlínský kanonýr Beauguel. Zimní akvizice Západočechů na vlastní žádost do střetnutí proti budoucím spoluhráčům nenastoupila.

První poločas vám vyšel perfektně, že?

Podle představ bylo úvodních deset minut, kdy jsme dali dva góly a zápas jsme víceméně rozhodli. Podařily se nám dvě pohledné akce i s přesným zakončením. Pak jsme měli dvě brejkové situace, které jsme bohužel nedohráli. Je pravda, že na můj vkus jsme se až moc zaměřili na to, abychom soupeře nepustili do žádné příležitosti, což se nám podařilo. Ale musíme si také přiznat, že jsme čelili spoustě standardek, autů. V tom je Zlín silný.

Ve druhém poločas jste už šetřili síly na středeční duel Ligu mistrů?

Určitě ne. Bylo to zapříčiněné tím, že Zlín zjednodušil hru a dělal závary ve velkém vápně. I když to opticky vypadalo, že má velkou převahu, tak jsme ho do žádné stoprocentní gólové příležitosti nepustili.

Za Zlín nenastoupil útočník Beauguel. Čekal jste to?

Beauguela neznám. Kdo to je?

Tak jinak. Bylo pro vás výhodné, že nehrál?

Patří k důležitým hráčům Zlína. Ale proč nehrál, to se musíte zeptat někoho jiného. Mě se ptejte 3. ledna.

Místo vykartovaného Limberského nastoupil na levém kraji obrany Kovařík, který na první gól nahrál a druhý dal. Hodně podařený záskok, že?

Honza je předělaný krajní záložník a v dnešním moderním fotbale je důležité, aby krajní hráči byli hodně ofenzivní a podporovali útočnou fázi. V prvním poločase se nám to dařilo hodně a oba góly jsme udělali přes falešná křídla. Ve druhém poločase jsme mohli být v těchto fázích přesnější a účelnější. I tak jsme měli asi pět situací, kdy jsme šli do přečíslení a ani jednou jsme nezakončili. Naopak jsme z toho měli třikrát čtyřikrát brejk proti nám. To byl náš největší problém po změně stran.

Chorý se trefil podruhé za sebou. Říká si o pevnější místo na hrotu?

Jestli bude pokračovat jako poslední dva zápasy, tak budeme spokojení.