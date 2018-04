O satisfakci mi nejde, tvrdí trenér Petržela. Jeho Zlín hostí Ostravu

„Můj konec byl výsměch. Také se jim to vrátilo desetkrát zpátky. Kdyby to pan Brabec mohl vrátit zpátky, tak by to už nikdy neudělal,“ tvrdí Petržela na téma Baník, kde těsně před svým příchodem do Zlína působil v roli poradce majitele klubu Václava Brabce.

Výhra proti Baníku by tedy pro vás byla osobní satisfakcí?

Ne. Takhle to není. Urážely mě telefonáty, co zkoušeli jejich zaměstnanci. Znají mě a provokují. Neodpovídal jsem, ty lidi jsem vypnul. To je nedůstojné. S fanoušky mluvím normálně. Po utkání na Slavii mi přišlo na mobil 120 zpráv. Když byly od ostravských fanoušků, byly vstřícné a normální.

Zlín - Ostrava Od 17.00 sledujte online.

Zmínil jste Slavii, kde jste se Zlínem poprvé v lize zvítězil. Oddechl jste si?

Ulevilo se mi, nerad prohrávám. V každém případě se hráči přesvědčili, že když budou poslouchat a dělat, co chci, tak fotbal bude vypadat jinak. Slavii jsme presinkem dostávali do oblouků, zavírali jsme ji, neměli si kam přihrát. Mohli se z toho dostat jedině dlouhým balonem na hranici ofsajdu, na což jsme se dobře připravili. Když vyhrajeme příští dvě kola s Ostravou a v Jihlavě, budeme z nejhoršího venku a budu se těšit i na semifinále poháru. Pokud budu při vědomí. (úsměv)

Už jste ale zdravý, ne?

Takovou chřipku, se kterou jsem přijel do Zlína, jsem ještě neměl. Navíc se mi po týdnu vrátila. Bral jsem troje antibiotika. Začal jsem se dobře cítit až po zápase s Plzní, na Slavii jsem byl už v pohodě. Když nejste fit, tak nemůžete hráče uhlídat. Máme výborný tým, ale hráči se sami neukočírují.

Lepšící se hra vás musí těšit, že?

Dokážeme střídat rytmus, umíme podržet balon, zrychlit hru. Takhle by se to mělo hrát, i když to pořád není ta kvalita, kterou bych si představoval. Ale už se o to kluci pokoušejí. Co jsem mohl poznat, tak je to jeden z nejlepších kádrů, co jsem kdy trénoval. A nemám žádný problém s cizinci.

Už jste ubral na intenzitě přípravy?

Musíme pořád přidávat. Ale je fakt, že Slavia hráče hodně vyčerpala. Trénovali jsme v týdnu více, než byli zvyklí, ale méně, než bych chtěl.

Jak těžké bude nahradit vykartovaného Ekpaie, který rozhodl zápas na Slavii?

Vukadinovičovi věřím, že to zvládne. Oběma většinou stejně hledám místa, abych je dostal na hřiště, protože jsou oba nadstandardní a rozdíloví hráči.

Baník vede váš zlínský předchůdce Bohumil Páník. Je to pro soupeře velká výhoda?

Kdo je trénuje, mě absolutně nezajímá. Baník trénoval kdekdo. Baroš, Kučera, zase Baroš, pak to zkoušel Uličný, Nehoda. A bylo to pořád stejné. Teď tam dali Boba. Předtím nehráli nic, až teď začali bojovat.