Jiráček jako obránce? Nová pozice mi vyhovovala, řekl

„Dřív se o tom se mnou trenér Bílek trošku bavil, jestli by to bylo možné. Už v Plzni a pak i v Německu jsem něco jako obránce odehrál. Halfbek je podobný, jen se tam musí hrát víc dopředu. Ten post pro mě byl úplnou novinkou,“ přiznal dvaatřicetiletý Jiráček.

Co pro vás při záskoku bylo nejtěžší?

Hlídat si záběhy útočníků. Když hraji uprostřed, je orientace trošku jiná. Tady se musím víc koukat kolem sebe, hlavně mluvit na hráče před sebou. Ale myslím, že nám to celkem sedlo a nebylo to úplně špatné.

Bylo to u postranní čáry fyzicky náročnější než uprostřed?

Asi ano. Je to postavené na sprintových nábězích dopředu, pak zpátečka dozadu. Vyloženě z vápna do vápna. Kdyby mi bylo o sedm let míň, bylo by to samozřejmě o něco lepší. Ale snad jsem si síly dokázal rozvrhnout.

Zdálo se, že jste si tam zápas užil.

Kluci hráli dobře, všem se nám to docela povedlo. Myslím, že jsme Opavu nepustili do nějaké stoprocentní šance. V takové situaci nás všechny fotbal daleko víc baví, pak z toho vyplynou i jednotlivci.

Šlo jen o jednorázový zástup, nebo tam zůstanete natrvalo?

To je otázka na trenéra. Bárta (Bartošáka) jsme si v šatně pochopitelně dobírali, že i když se mu tam dařilo, asi teď přišel o místo v základní sestavě. (směje se) Myslím, že v příštím zápase to bude zase malinko jinak.

Zlín poprvé od návratu do ligy vyhrál první zápas odvet. Víte o tom?

Vůbec ne. Já se statistiky dozvídám buď těsně před zápasem, nebo až po něm. Samozřejmě jsme rádi, že tu už jakoby jarní část jsme odstartovali dobře, trošku jsme se dotáhli ke špičce a uskočili jsme spodku. Vážíme si toho, kde teď jsme, ale víme, jak je fotbal vrtkavý a že jakékoliv podcenění by nás zase stálo body.

Máte radost, že poprvé po ohlášeném zimním odchodu do Plzně skóroval útočník Jean-David Beauguel?

Trošku jsme si jej dobírali, ale bylo to vše jen v legraci. Není pro něj jednoduché, když má jinde podepsanou smlouvu a ještě nastupuje za původní klub. Ale myslím, že i tímto gólem všem dokázal, že to tady nezabalil. A jsem přesvědčený, že i zbytek zápasů bude hrát na sto procent.

Navíc Pavel Vyhnal i při třetím startu v základu skóroval. Může být nástupcem Beauguela?

Já Pavla vidím jako skvělého fotbalistu už od jeho příchodu, bylo jen otázkou času, kdy se dá zdravotně do kupy. Teď jde jen o to, aby mu s přibývajícími minutami rostlo sebevědomí a počet branek. Fandím mu.

V tabulce jste pátí, příště jedete na hřiště čtvrtého Jablonce, pak vás čeká druhá Plzeň. Může být vaší výhodou, že oba týmy teď hrají evropské poháry?

Ani bych neřekl. Zápasů v Evropě i domácím poháru už odehráli docela dost a na rytmus už si dokázali zvyknout. Víme, že v těch dvou zápasech nás nečeká nic lehkého, můžeme změřit síly s mančafty, které u nás patří k nejlepším. Nechci mluvit o tom, že nemáme co ztratit, budeme chtít urvat body. Přitom si to s nimi můžeme rozdat na férovku.