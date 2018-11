Opavský stoper Simerský: Důležité bude pohlídat si Beauguela

Jak těžké pro Opavany bude navázat na předchozí výborné výkony i výsledky? „Nebude to nic jednoduchého,“ řekl opavský stoper Dominik Simerský. „Zlín je hodně dobrý soupeř, ale na ty tři úspěšné zápasy se pokusíme navázat.“

Nepřibrzdila vás dvoutýdenní pauza?

To se teprve uvidí, ale doufám, že ne. Ty dva týdny jsme potrénovali, ale to asi každý tým, a věříme, že tu relativní formu, kterou jsme měli, herní i výsledkovou udržíme do konce sezony.

Je to jen statistika, ale Zlín jste devětkrát za sebou včetně finále poháru a přípravy neporazili. Může to hrát roli?

To jsem vůbec netušil. Ale teď si uvědomuji, že si nepamatuji, že bychom nad nimi vyhráli, a to jsme se s nimi utkávali i v přípravě, když jsme byli ve druhé lize. Doufám, že by se nám to mohlo podařit nyní, i když to nebude nic snadného.

Zlín - Opava Sledujte od 17.00 online.

Určitě jim máte co vracet včetně nešťastné prohry na začátku sezony, kdy jste byli doma v Brně.

Přesně tak. To byl smolný zápas ovlivněný červenou kartou. Zlín přitom tehdy nebyl tak rozjetý.

Už jste se díval na jejich nejlepšího střelce Beauguela?

Už jsme proti němu hráli, takže víme, co od něj očekávat. Je to výborný útočník. Pohlídat ho bude jedna z klíčových věcí, ale i Vyhnala, který má střeleckou formu.

V útoku vám scházejí vykartovaný Kayamba a Puškáč, který je po operaci achilovky. Je to velká ztráta?

U Puškiho víme už déle, že je mimo hru. A Joel by chyběl každému týmu. Naštěstí vypadl jen na zápas.