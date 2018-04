Stoper, či bek? Láká mě to i na hrot, říká zlínský fotbalista Bačo

Pohár neobhájíte. Zklamání je velké?

Mrzí nás to strašně. Chtěli jsme semifinále za každou cenu zvládnout, abychom mohli zase bojovat o základní skupinu Evropské ligy. Jednou už jsme to zažili a jsme tím namlsaní. Každý by si to znovu rád zahrál, ale bohužel Jablonec byl o jeden gól lepší.

Nastoupil jste nezvykle na pravém beku. Jak jste se tam cítil?

V pohodě. Jsem rád, že můžu vůbec hrát. Je mi jedno, kde hraji. Beka jsme hrál naposledy v patnácti ještě v Brumově. Ještě bych si rád zkusil v lize zahrát na hrotu. (smích)

Je to na beku hodně jiné než na místě stopera?

Měl jsem více času na rozehrávku. Jako stoper mám větší zodpovědnost.

Ale docela vás to táhlo dopředu, že?

Chtěl jsem klukům pomoct, třeba i nějakou asistencí. Dát centr. Ale moje úkoly před zápasem byly, ať si hlavně hlídám zadek, zbytečně se nehrnu dopředu a splním si zodpovědně defenzivní úkoly.

Vypadá, že si na bekovi zahrajete při zranění Matejova s Kopečným delší dobu.

To se musíte zeptat trenéra. Byl jsem tři měsíce zraněný. Pořádně jsem netrénoval. Nemám fyzičku. První zápas po návratu jsem se trápil. Na Slavii to možná byla nějaká falešná forma. Potom jsem hrál s Baníkem doma, to nevyšlo. V Jihlavě to zase bylo dobré, jenže jsem dostal čtvrtou žlutou kartu, takže jsem nemohl do Boleslavi. Potřebuju pořádně potrénovat. Jsem rád, že máme tvrdé tréninky. Můžou nám jedině prospět.

Jaký jste měl zdravotní problém?

Žádný doktor na to pořádně nepřišel. V oblasti třísel a pánve jsem měl nějakou disbalanci. Bolela mě strašně třísla, nemohl jsem ani běhat. Musel jsem to srovnat kompenzačními cviky. Musím zaklepat na zuby, že třísla drží.

Mrzelo vás, že jste kvůli tomu vypadl ze základní sestavy české jedenadvacítky?

Na srazu jsem byl, ale měl jsem předtím odehraný jenom jeden zápas za juniorku. S trenérem Lavičkou jsme se o tom bavili. Byl jsem rád, že můžu jet na sraz. Změna prostředí mi také pomohla.

Zpátky k lize. Jste ještě ze sestupu nervózní?

Hodně jsme si pomohli výhrou 1:0 v Mladé Boleslavi, kde jsme se konečně trochu odhoupli od posledních míst.

Výhra nad Bohemians by záchranu pravděpodobně stvrdila. Ale doma jste na jaře nevyhráli už tři roky...

Mrzí nás to hlavně kvůli divákům. Hrajeme to pro ně. Na Jablonec byla nádherná návštěva na to, že byla středa pracovní den. Hnali nás dopředu, za což jim děkujeme. Já jenom doufám, že jim to v neděli vrátíme výhrou nad Bohemkou.