Pohárový úspěch je určitě posílí, varuje zlínský kouč před Karvinou

Zlín by za ideální konstelace výsledků (prohra Ostravy a Sparty) posunuly na třetí místo. „Mít dvacet sedm bodů je velké lákadlo. Znamenalo by to, že udržíme odstup od pronásledovatelů,“ dívá se kouč Bílek hlavně za sebe.

Bez ohledu na skóre zápasů v Karviné a na Slavii zakončí Zlín úvodní půlku základní části ligy v elitní šestce, která si v nadstavbě zahraje o titul a pohárové příčky. „Nechci říkat, že budeme do konce sezony bojovat o první šestku, ale dokud v ní jsme, tak se budeme snažit co nejdéle v ní udržet,“ přeje si Bílek.

Před Karvinou varuje. Ve středu se byl osobně podívat, jak Slezané doma nečekaně vyřadili rozjetý Jablonec v osmifinále MOL Cupu. „Šetřili pět nebo šest lidí a stejně porazili Jablonec, který hrál skoro v plné síle,“ upozornil Bílek.

Zlín si osmifinále poháru přeložil na listopadovou reprezentační přestávku. Karviná zůstala v zápřahu a poté, co v lize doma ztratila vyhraný duel s Olomoucí, si zase zvedla sebevědomí.

„Pohárový úspěch je určitě posílí,“ ví Bílek, který v sestavě před sobotním zápasem řeší dva otazníky.

Největším je post druhého hrotového útočníka. Vedle kanonýra Beauguela, který dal poslední čtyři branky Zlína, můžou nastoupit Jakubov, Vyhnal nebo Železník. Bílek také váhá nad složením středového tria, proti Spartě si o místo řekl Libor Holík.