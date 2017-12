Vyloučení jsem nechápal. Do té doby jsme hráli výborně, štvalo Hnaníčka

„Musím říct, že jejich hráč si ve vápně zpracoval balon rukou. Hodil ho před brankáře a druhý to dával levačkou do prázdné brány,’' líčil Hnaníček po porážce 0:2.

U tyčky jste se snažil ještě gólu zabránit. Bylo už pozdě?

Chtěl jsme to levačkou odkopnout, ale nějak se mi to zadrhlo. Chtěl jsem ho ještě vykopnout pravačkou a už se to nepodařilo. Byl těžký terén. Valilo se to na nás, měli jsme těžké a tvrdé nohy. Ale měl jsme to uhrát.

Protestoval jste u tureckého rozhodčího Kalkavana?

Už jsem neměl ani sílu vstát, protože rozhodčí byl úplně jinde než my... Vůbec nás neposlouchal.

Jak jste viděl vyloučení Gajiče?

Myslím, že ta druhá žlutá karta byla úplný nesmysl. Nepochopil jsem to.

Podruhé během šesti dnů jste dohrávali v oslabení. Docházely vám o to rychleji síly?

S Brnem jsme dokázali dvakrát v desíti vyrovnat a jednou dokonce výsledek otočit. Lokomotiv je ale jiný level. Jsou dost zkušení.



Nakonec jste dohrávali takřka v devíti. Jak vám bylo, když Jiráček odkulhal v 84. minutě ze hřiště?

Někdo ho nepříjemně kopl. Něco tam prasklo. Bál jsem se, že má zlomenou nohu. Byla by škoda, kdyby byl celou zimu pryč. To by bylo nešťastné. Vrátil se na hřiště. Je to srdcař, nenechal by nás tam samotné.

Byl jste překvapený, jak jste Lokomotiv dlouho trápili?

Chtěli jsme hrát fotbal. Trenér nám naordinoval stejnou taktiku jako v Brně, líbilo se mu, jak jsme tam hráli. Myslím, že šedesát minut jsme hráli fakt výborně. Škoda, že jsme nedohráli pár situací. Třeba Holzi (Holzer) měl centr, na první tyči byl Dame (Diop), kdyby ho trefil, tak by to byl gól. Moskva hrála, co potřebovala, v desíti už to bylo pro nás těžké.

Jak hodnotíte zlínské vystoupení v Evropské lize?

Asi jsme čekali víc, že aspoň jednou vyhrajeme. Nedá se nic dělat, zkušenosti jsme nabrali. Viděli jsme, jak se hraje fotbal. Hráči jsou jinde, ale také jsou jinak placení než my. Nejvíce mě uchvátil Fernandes v Moskvě. Co ten s námi dělal, to jsem zíral. Říkal jsem si: To je fotbalista! Dnes se mi ale více líbil Farfán. Hraje podobným stylem jako Baroš. Výborné tělo. Je rychlý a gólový.