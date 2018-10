Liberec mění tým co půlrok, ale už si sedl, varuje zlínský Bartošák

„Kluků, se kterými jsem hrál, tam už moc není. Mužstvo se mění každý půlrok,“ zmínil Bartošák tradiční fluktuaci pod Ještědem. „Tým se vždycky skládal až na poslední chvíli. Čekalo se, kdo vypadne z lepších týmů, a pak se doplňovalo.“ Zlín se střetává se Slovanem až v 11. kole. Výhoda, že narazí na nesehraného soupeře, se tudíž maže.

„Tým už si sedl. Jsou sehraní, nebezpeční, vytváří si hodně šancí,“ upozornil Bartošák na poslední liberecký duel, který Slovan doma vyhrál nad Olomoucí přesvědčivě 3:0.

Zlínu se doma proti Severočechům od návratu do nejvyšší soutěže daří. Na svém stadionu s nimi má od podzimu 2015 stoprocentní bilanci.

„S Libercem jsem tady třikrát prohrál,“ zmínil Bartošák dva ligové zápasy a jeden pohárový. V posledním kole loňské sezony byl u zlínského vítězství 3:1. „Doufám, že to vydrží. Musíme napravit domácí porážku od Baníku. Chceme se dostat zase na vítěznou vlnu.“

Po čtyřech výhrách bez inkasované branky se dobře rozběhnutý zlínský stroj zadrhl, z posledních dvou kol získal Fastav jeden bod a ztratil nejužší kontakt se špičkou.

„Nedalo se čekat, že budeme pořád vyhrávat. Ale je fakt, že teď máme méně šancí, než jsme měli před první reprezentační přestávkou,“ poznamenal Bartošák.

Po pauze drží Zlín průměr jedné branky na zápas. V předchozích dvou přitom vstřelil sedm gólů.

„Soupeři nevěděli, jakým stylem budeme hrát, jak se na nás připravit. Teď už nás mají více přečtené,“ míní Bartošák.

Zlín přešel v létě na rozestavení se třemi obránci, pěti záložníky a dvojicí vysokých hrotových hráčů. „Musíme trošku změnit styl a zkusit soupeře překvapit jinak,“ uvedl Bartošák, jenž funguje jako levý halvbek. „Na lajně jsem většinou sám. Mám více prostoru, ale musím pendlovat nahoru a dolů.“

Nedá se však čekat, že Zlín najednou opustí dlouho pilovaný systém, který ho dovedl na aktuální páté místo ligového pořadí a který konkurenti začínají používat v Česku stále častěji.

„Hrají tak i některé nejlepší evropské týmy. A nese to svoje ovoce,“ prohodil Bartošák. Jemu konkrétně i dvě podzimní ligové branky. Proti bývalému týmu by si gólu cenil o to více.