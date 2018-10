Druhá domácí porážka mě hodně mrzí, kývl Bílek. Zlínská pohoda je pryč

Liberec vybojoval druhou ligovou výhru v řadě, navíc bez inkasovaného gólu. Po domácím triumfu 3:0 nad Olomoucí slavil i na hřišti Zlína a posunul se na sedmou příčku.

Jediný gól utkání dal v 68. minutě nejlepší liberecký střelec Roman Potočný. Po zápase převzal i cenu pro nejlepšího hráče. „Je to cenná výhra a cenná cena. Ta ale nepatří jen mně, ale celému týmu za bojovnost a za to, jak jsme to tady urvali,“ zářil Potočný.

„Od první minuty jsme šli za svým cílem. Připravili jsme na nakopávané míče na Beauguela, zdvojovali jsme ho. Škoda, že se v první půli neujaly dvě šance. Na začátku druhého poločasu jsme byli pasivní, ale pomohlo nám vyloučení domácího hráče,“ řekl liberecký trenér Zsolt Hornyák.