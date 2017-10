Všude mlha! Ale hraje se dál, hoši, zaznělo od rozhodčích ve Zlíně

„Nevím, jaké bylo skóre,“ reagoval hostující kouč Stale Solbakken na otázku, jestli je spokojený s remízou: „Ve druhé půlce jsem totiž skoro nic neviděl.“

Holohlavý Nor mluvil s úsměvem a v nadsázce, daleko od pravdy však nebyl.

„Šílené,“ ulevil si český stoper Michael Lüftner ve službách dánského šampiona. Pro pořádek, zápas skončil 1:1, jenže od 70. minuty už o výsledek prakticky nešlo. Hlavně se nezranit!

Dříve narození si možná vybavili památný zápas československé reprezentace proti Anglii z října 1975. Stadion na Tehelném poli v Bratislavě tehdy zahalila tak silná mlha, že utkání o postup na později zlaté Euro se muselo opakovat den poté.

Evropská i světová federace nyní razí, aby se duely, do nichž zasáhne vyšší moc, dohrávaly od minuty, kdy došlo k přerušení. Takový scénář byl blízko také v Olomouci.

Rakouský rozhodčí Drachta nejdříve svolal hráče ke střídačkám, vzápětí se všichni aktéři odebrali do kabin, aby nepromrzli. Delegát UEFA mezitím nervózně přešlapoval na trávníku, na kterém se líně převalovaly bílé chuchvalce.

„Takovou mlhu jsem zažil jenom v Olomouci, ale většinou ráno,“ vzpomínal zlínský brankář Zdeněk Zlámal na své angažmá v Sigmě.

„Tohle za celou kariéru nepamatuju,“ dodal reprezentačními zkušenostmi ověnčený záložník Petr Jiráček: „Nedohlédl jsem pořádně ani dvacet metrů.“

Přestože se mlha nezvedla, utkání se po pauze trvající 21 minut dohrálo. Asi se nedivíte, že se nebylo nač dívat. Hosté, kteří nastoupili ve sněhobílém kompletu, se v bílé kaši ztráceli. Domácí ve žlutém šli identifikovat o chlup lépe.

„Že jsme měli nějaké závary, jsem usuzoval podle reakce diváků na druhé straně hřiště,“ orientoval se Zlámal často jen podle sluchu: „Když Kodaň vystřelila na naši branku, míč jsem viděl až ve vzduchu.“

Ať už byly podmínky na hranici regulérnosti, nebo za ní, oba týmy kvitovaly, že se utkání stihlo dohrát ještě před půlnocí.

Vidina páteční dohrávky se nikomu nelíbila. A zvláště ne výpravě z Dánska, což je kvůli cestování pochopitelné. „Pro nás by to byl kopanec do zadku,“ vyjádřil se expresivně trenér Solbakken.



Ten večer nebyl sám, kdo si na počasí zanadával.