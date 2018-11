Zlín - Karviná 2:1, drtivý nástup do druhé půle, hosté už jen snížili

ONLINE Utkání sledujeme minutu po minutě

Zlínský útočník Vyhnal v prvním poločase trefil břevno, v další šanci mu chyběl krok, aby míč uklidil do sítě. Vynahradil si to v úvodu druhé půle, kdy k němu dolétl centr Bartošáka. Byl to jeho první ligový gól za Zlín.

Vzápětí uzemnil soupeře Holík po samostatné akci, za hosty v 74. minutě snížil Galuška, ale Zlín si už vedení pohlídal. V tabulce přeskočil Spartu, o skóre i Ostravu a je senzačně třetí.

Zajímavé momenty z prvního poločasu nabídlo pouze úvodních deset minut, kdy oba týmy naznačily útočné možnosti. V šesté minutě zahrozila Karviná, když po Letičově centru z levé strany Gubovu hlavičku zastavila tyč.

O minutu později se po rohovém kopu odrazil míč k Letičovi, jehož tvrdá rána z hranice vápna jen těsně minula zlínskou branku. V desáté minutě zakončil protiútok domácí Vyhnal střelou z 20 metrů, která orazítkovala tyč.

Po slibném úvodu se Karviná zatáhla na vlastní polovinu a spoléhala na defenzivu. Domácí se snažili projít přes obrannou hráz kombinační hrou, ale do přestávky mezeru v zadních řadách soupeře nenašli.

Zlín pak udeřil hned po změně stran. Ve 46. minutě unikl po levé straně Bartošák a po jeho přesném centru Vyhnal hlavou otevřel skóre. V lize skóroval poprvé od února 2012.

Karviná se ještě ani nestačila ze šoku probrat a inkasovala podruhé. Po nedorozumění zadáků unikl Libor Holík, který přízemní střelou o pouhé dvě minuty později zvýšil zlínský náskok. Připsal si druhý ligový gól v kariéře.

Hosté pak otevřeli hru a často také hrozili rychlými protiútoky. Jeden z nich v 74. minutě využil po úniku z pravé strany Galuška, jenž přízemní střelou překonal brankáře Dostála. Také Galuška se v nejvyšší soutěži trefil teprve podruhé. Aktivně hrající Karvinou kontaktní gól nabudil ke zvýšení tlaku, Zlín už ale těsnou výhru ubránil.