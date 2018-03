Děsivé entrée trenéra Petržely. Zlín v chaosu, skóre znovu 0:4

Na zlínské střídačce se za týden protočili dva trenéři, výsledek zůstal stejný. A kdo si myslel, že se loňský vítěz MOL Cupu dotkl v Karviné dna, musel po zhlédnutí utkání proti Jablonci svůj názor přehodnotit.

„Všechno špatně,“ shrnul Petržela do dvou slov žalostné představení svých nových podřízených.

Ti se chtěli revanšovat za karvinský kolaps, dojem jenom zhoršili.

„Začali jsme hrát, jak jsme si řekli. Po prvním gólu jsme ale od toho ustoupili,“ řekl Petržela kulantně.

Už tak nesourodá zlínská hra se od 13. minuty totálně rozpadla. Ovládl ji chaos a nebýt několika reflexivních zákroků nebohého brankáře Dostála, výsledek by byl ještě krutější.

„Obrana pracuje úplně špatně. Postaví lajnu a nikdo nezajišťuje nikoho. Pak to nemůže ani jinak dopadnout. Tohle jsem ještě neviděl. Je tady kopec práce,“ opřel se Petržela nepřímo do svého předchůdce.

Na pětku byla i ofenziva. Kombinaci nahradily alibistické pasy, které pohodlně sbírala jablonecká obrana.

„Nakopávaný fotbal nesnáším. To je nohejbal. Přitom máme šikovné hráče na kombinační fotbal. Ale vrátili jsme se k němu až ve druhé půlce za stavu 0:4,“ štvalo Petrželu.

To už se stadion, kam si našly v sobotním mrazivém odpoledni cestu sotva dva tisíce nejvěrnějších diváků, vylidnil. Naději na zvrat zabil záhy po pauze kiks Vukadinoviče, jehož ztrátu uprostřed hřiště potrestal sváteční střelec Masopust - 0:3. V 54. minutě kapituloval Dostál počtvrté a rozladění fanoušci začali houfně opouštět svoje místa.

„Někteří hráči mají v sobě jižanské manýry. Buď jim to vyjde a je to krásné. A když ne, tak dělají, že se nic neděje,“ žasl Petržela, který už v přestávce vyčerpal všechna střídání. „Šel jsem do rizika.“

V čem tkví zlínský problém, nebyl Petržela bezprostředně po utkání schopný analyzovat: „Tým jsem sledoval jen na tréninku, kde se to nepozná. Až v zápase bylo všechno vidět.“ Zatím ho limituje zdraví. Zlín převzal nemocný. Den před střetnutím ho rozpalovala horečka.

„Beru antibiotika. Poslední jsem vyzvracel, protože jsem nejedl, což je chyba. Bolí mě hlava, na prsou, nemůžu to udýchat. Doufám, že v pátek nemoc vrcholila,“ přál si Petržela, který prostál celé utkání před střídačkou. Zvažoval přitom, že zůstane v posteli. „Ale nechtěl jsem si připadat jako srab. Nikdy jsem zápas nevypustil.“ Podzimní účastník evropských pohárů však rozšířil okruh sestupových kandidátů.

„Sami jsme do toho spadli a sami se z toho musíme dostat,“ burcuje útočník Lukáš Železník.

Času na nápravu je dost. Do konce ligové sezony zbývá 11 kol. Nejbližší los ale k optimismu nevybízí - venku Teplice a Slavia, mezitím doma vedoucí Plzeň. Ve Zlíně může být brzy ještě hůř.