„Pohárový týden“ bez pohárů začíná fotbalový Zlín v Jablonci

„Nemáme s tím problém, bude to v pohodě,“ nelamentuje na rychlý sled zápasů zlínský kouč Michal Bílek. Zatímco k přípravě na Jablonec nyní mělo jeho mužstvo hned osm dní, před Plzní to naopak budou jen tři dny.

„Není to poznat, nedělám v tom žádný rozdíl. Je to dostatek času, abychom se dali do pořádku a dobře se připravili,“ odmítá si hledat alibi Bílek.

Naplno se tak oddává dnešnímu zápasu na severu Čech, který bude přímým soubojem o třetí místo, jež zatím o bod drží Sparta. Jablonec je čtvrtý, před Zlínem má při bodové rovnosti navrch díky celkovému skóre, lepšímu o devět vstřelených branek.

„Oba týmy sice můžou být díky současnému umístění v klidu, na druhou stranu o čtvrté místo se porvat chceme. Jsme rádi, kde jsme, vážíme si toho, ale pokud se nám naskytne šance v Jablonci něco uhrát, rozhodně po tom skočíme a budeme ještě spokojenější,“ poznamenal kouč zlínského Fastavu.

Formu mají obě mužstva. Jablonec v lize osmkrát za sebou neprohrál a Zlín vyšel bodově naprázdno z posledních pěti kol jen jednou.

„Při zápase u nás hráli výborně,“ zmínil Bílek srpnovou šťastnou remízu 1:1, kterou Zlínu zajistil Beauguel skórující v nastavení. „Aktuální forma Jablonce je dobrá, ve čtvrtek v Evropské lize s Rennes hráli dobře, jen neproměnili šance. Čeká nás velmi dobrý protivník.“

Do charakteru utkání může promluvit i počasí. V Jablonci o víkendu lehce nasněžilo, v pondělí však má být o něco tepleji a očekává se i drobný déšť. „Myslím, že terén bude v pohodě,“ mávl rukou zlínský kouč, který naopak v posledních dnech měl přípravu trochu komplikovanou. „Několikrát jsme trénovali na umělé trávě.“

Zlín nadále trápí absence útočníků. „Železník je mimo, Poznar taky. Uvidíme, jestli s námi pojede Jakubov, který má trošku problémy s achillovkou. Jinak je mužstvo kompletní,“ poznamenal Bílek, jenž se však může opřít o Vyhnala, který skóroval v posledních třech ligových zápasech.