Nečekaní zlínští střelci. Vyhnal s Holíkem dali Karviné rychlý mat

Pět kol je gólově táhl jenom on, před týdnem slavně skolil Spartu svým osmým podzimním zásahem. Až po měsíci a půl našli fotbalisté Fastavu Zlín jiného ligového střelce než Jeana-Davida Beauguela. A rovnou dva.

I bez příspěvku svého kanonýra udolali Karvinou 2:1, francouzského šutéra brankově zastoupili Pavel Vyhnal s Liborem Holíkem. Ve Zlíně se oba trefili poprvé, jejich radost dělilo na začátku druhé půlky pouhých 131 sekund.

„Jsem rád, že se prosadili. Oba si to zasloužili. Pavel za utrpení, které tady prožil za posledního tři čtvrtě roku. Holas trpělivě čekal na svoji šanci a využil ji,“ gratuloval kouč Fastavu Michal Bílek nečekaným střelcům.

Jejich cesta k prvnímu zlínskému gólu byla spletitá. Vyhnal přestoupil v zimě na Letnou z Vlašimi jako nejlepší střelec druhé ligy, ale kvůli vleklému zranění šlach na patě odehrál na jaře jen tři zápasy a proti Karviné si připsal třetí podzimní start, první v základní sestavě.

„Soustředil jsem se jen, abych nepřestřelil. Jsem šťastný, že se to povedlo,“ usmíval se Vyhnal poté, co uklidil hlavou do odkryté brány milimetrově přesný centr Bartošáka.

Předtím se v nejvyšší soutěži naposledy trefil 26. února 2012, jako jedenadvacetiletý zelenáč mírnil porážku Bohemians v Českých Budějovicích. „Vážně je to tak dávno? To už je pravěk.“ To dvacetiletý Libor Holík si oba svoje góly dobře pamatuje. První dal před rokem a půl Spartě na hostování v Karviné, kterou v sobotu poslal do Slezska s prázdnou. Hostujícího gólmana Berkovce překonal i díky teči vracejícího se zadáka Moravce.

„Zaplaťpánbůh, že to tam spadlo,“ odfoukl si po šťastném zásahu, který ho vyjde draho. „Nic jsem před zápasem nevypsal, ale asi mě to bude do kabiny něco stát,“ tuší Holík, který se objevil v zahajovací jedenáctce na podzim teprve podruhé. Proti Spartě i Karviné oprávněnost nominace potvrdil stejně jako uzdravený Vyhnal.

„Je to útočník do kombinace, přidrží balon. Jsem rád, že se dostává do pohody. Zvýší konkurenci na hrotu,“ těší Bílka.

Gólový zářez si tak na podzim odškrtlo po čtrnácti kolech všech pět zlínských forvardů.

„Když někdo vypadne, je z čeho vybírat,“ připomněl Bílek, že na marodce je momentálně druhý nejlepší střelec mužstva Poznar.

Přestože Zlín dvěma slepenými góly v rozmezí 46. a 48. minuty Karvinou na začátku druhé půlky zmrazil, o vítězství se strachoval až do závěrečného hvizdu.

„Úvod druhé půlky mám vyšel fantasticky. Závěr byl ale pro nás těžký. Soupeř po snížení vycítil šanci a zápas byl až do poslední minuty napínavý. Vítězství je cenné,“ prohodil trenér Zlína, který se vyšvihl na třetí místo.

Přestože ho po derby pražských „S“ přeskočila o skóre Sparta, panuje ve Zlíně spokojenost. „Čtvrté místo je parádní,“ řekl Vyhnal.