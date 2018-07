Zlín je pod Bílkem stoprocentní, na chvíli byl v lize první

„Je to nádhera. Nikdo s tím nepočítal. Jsme za to rádi,“ těší plný bodový zisk zlínského obránce Josefa Hnaníčka.

Na domácí otočku proti Mladé Boleslavi z 0:2 na 3:2 navázali v Brně, kde udolali 2:1 opavského nováčka.

„Úvod jsme zvládli výborně. Ale nemyslím si, že je v týmu jediný hráč, který si myslí, že to půjde samo. Pokud chceme dosáhnout výsledky, tak jedině po dřině a zodpovědném výkonu,“ nabádá trenér Michal Bílek.

Už jenom kvůli úmornému vedru, které v obou kolech panovalo, to byla těžká šichta. V zápase s Boleslaví navíc umocněná tím, že Zlín prohrával o dvě branky.

„Ukázala se síla mužstva, ale obrat nám vzal síly a ke konci zápasu proti Opavě to šlo vidět,“ podotkl Hnaníček.

Zlín měl naštěstí pro sebe už od 14. minuty výhodu přesilovky poté, co stoper Svozil jako poslední hráč fauloval unikajícího Džafiče.

„Udělal to chytře. Rozhodčí neměl jinou šanci než udělit červenou kartu,“ nerozporoval opavský kouč Roman Skuhravý výrok sudího Julínka. Už po šesti minutách Zlín početní převahu zužitkoval. Svůj první ligový gól ve Zlíně oslavil Lukáš Bartošák, jenž trkl precizní centr Matejova do sítě hlavou.

„Jsem rád, že jsem to konečně protrhl,“ pochvaloval si Bartošák.

Zlín si ale cestu za druhým vítězstvím sezony zkomplikoval. Za čtvrt hodiny přišel o vedení, po standardní situaci srovnal pohotový Puškáč, který zblízka obstřelil Dostála.

Ožili nejen opavští hráči, ale také jejich fanoušci, jichž na stadion Zbrojovky dorazilo sotva tisíc. Nováček bude hrát v Brně do té doby, než dotáhne do zdárného konce výstavbu vyhřívaného trávníku.

„Nemají to kluci z Opavy lehké sem dojíždět,“ dokáže se Hnaníček vcítit do pocitů soupeře. Stejnou situaci zažil se Znojmem, které našlo v sezoně 2012/13 azyl také v jihomoravské metropoli. „Pamatuji si, že se Znojmem jsme tady prvních pět šest kol nevyhráli. Potom jsme se nastartovali a udělali si domácí prostředí. Tady se soupeřům hraje těžko.“ Ve Zlíně to dobře vědí. Na neútulném stadionu na Srbské, kde dělí tribuny od plochy pozůstatky atletického oválu, vyhráli ligový zápas až teď nad Opavou.

Neúspěšnou sérii zlomil v 54. minutě dorážkou Jiráčkovy střely Tomáš Poznar, jenž se trefil hned ve druhém startu od svého návratu do Zlína.

„Znovu pracoval na velkém prostoru, dobře drží balon. Čekáme, že bude nebezpečný v šestnáctce. Splnil to, dal gól,“ ocenil Bílek jediného zdravého útočníka mužstva.

Jean-David Beauguel, který rozhodl v 92. minutě zápas s Boleslaví, kvůli potížím s kotníkem tři dny s týmem netrénoval a proti Opavě šel na hřiště až ve druhé půlce. I tak dal Zlín ve dvou zápasech už pět branek.