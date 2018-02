Jsme soudržnější, musíme ale vozit body z venku, zní ze Zlína

Hektické změny spojené s příchodem 13 nových hráčů vstřebávali celý podzim. Teď už mají fotbalisté Fastavu Zlín překotný přerod mužstva za sebou. A věří, že se odrazí v následující rovnici: lepší mezilidské vztahy = lepší výkony i výsledky.

„První půlrok od léta jsme si na sebe zvykali. Máme devět cizinců, z toho sedm různých národností,“ zmínil trenér Bohumil Páník pestrou směsici zahraničních akvizic, do níž přibyl v zimě stoper Bijimine z Demokratické republiky Kongo. „Začíná platit moto ‚respektuj a buď respektován‘. Hráči si uvědomují, že vyniknou sami, když budou hrát týmově.“



Což na podzim kolikrát neplatilo. Jeden příklad za všechny – za extempore při střídání ve vítězném domácím derby se Slováckem dostal bosenský útočník Mehanovič od Páníka žlutou kartu s výstrahou.

„Už se umírnil. Méně mluví a více hraje, jeho forma jde nahoru,“ těší kouče Zlína.

Po očekávaném zeštíhlení kádru, který nabobtnal kvůli účasti v Evropské lize, se ve Zlíně pročistil vzduch. A někdy i za cenu drsnějších metod.

„Když se nám někdo nelíbí v kabině, dáme mu to znát na tréninku, klidně do něho zajedeme. Ať si uvědomí, že není žádný Messi nebo Ronaldo, že si nemůže otevírat pusu. Kopeme všichni za jeden úspěch a on není jediný na hřišti,“ líčí Josef Hnaníček, který povede spoluhráče v sobotu proti Dukle s kapitánskou páskou.

Také on si pochvaluje lepší atmosféru v mužstvu. „Než poznáte člověka, jak se chová, jaký vůbec je, tak to trvá. Teď vycházíme úžasně, držíme více pospolu. V kabině je více srandy. Rozumíme si pak i na hřišti,“ pochvaluje si Hnaníček.

A o to jde především. „Na podzim nám chyběla sehranost, intuice na hřišti. Proto jsme kritické momenty nezvládali,“ uvedl Páník a hned uvádí kladný případ z vítězné ligové generálky proti Slovanu Bratislava. „Prvních dvacet minut nás zavřeli na naší polovině, ale dokázali jsme z toho vymanévrovat; i díky zkušenostem z Evropské ligy.“

Zlín prohrál v přípravě pouze jednou s běloruským šampionem BATE Borisov, po zápase s pravidelným účastníkem skupinové fáze evropských pohárů sklízel od slavnějšího soupeře komplimenty.

„Jeden Srb říkal, že se cítil, jako kdyby prvních 25 minut hráli na Arsenalu,“ prozradil Hnaníček. Ze hry má dobrý dojem. „Byli jsme silní na míči, dobře jsme kombinovali.“

Zásadní ale bude, jak se podaří herní kvalitu z přípravy přenést do ostrých utkání.

„Potřebujeme vozit body z venku,“ připomenul Hnaníček, že Zlín na podzim mimo svůj stadion v lize nevyhrál.

Jednoho z klíčových střetnutí jara odehraje už 28. února v Hradci Králové ve čtvrtfinále MOL Cupu, z něhož se loni kvalifikoval do Evropské ligy.

„V poháru stačí vyhrát tři zápasy a jsme zase v říši snů,“ pronesl Páník. A v lize? „Bylo by výborné, kdybychom vyrovnali loňské šesté místo.“

Jaro odstartuje z deváté příčky.