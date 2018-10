Spartu znají i v Argentině, říká zlínský záložník Podio

Dva týdny reprezentační přestávky, pak stopka za vyloučení. Zlínský záložník Pablo Podio nastoupí k mistrovskému utkání bezmála po měsíci a hned doma proti Spartě.

„Těším se jako na každý zápas. V minulé sezoně jsem moc nehrával, takže teď je pro mě každé utkání důležité. Sparta je navíc v Česku jeden z největších klubů,“ říká argentinský šikula, pro něhož to bude v sobotu premiéra proti nejslavnějšímu českému klubu.

Znají fanoušci v Argentině Spartu?

Kdo se vyzná ve fotbale, tak o ní ví. Hodně lidí si ji spojuje s Prahou. To na Slovensku jsou Sparta, Slavia nebo Plzeň ve fotbalovém prostředí na denním pořádku. Často se o nich mluví, píše.

Zlín je provinční klub a zápasy proti Spartě jsou pro něho i fanoušky svátkem. Měli jste to stejné, když jste hrával ve slovenské Podbrezové?

Nevím, jestli se to dá takhle porovnávat s českou ligou. Zvuk má pořád Slovan, možná Žilina, Trnava a v posledních letech i Dunajská Streda. Je pravda, že diváci v Podbrezové se chodili více dívat na ně než na nás.

Čeká vás první ostrý duel po nucené pauze. Vyčítal si jste vyloučení hodně?

Hodně mě to štvalo. Nebyly to žádné zákeřné zákroky, spíše hloupé fauly. A při tom druhém jsem byl trochu dezorientovaný. Mrzelo mě to o to víc, že jsme zápas s Libercem prohráli. Do utkání se Spartou jdu s velkou chutí, ale musím se více soustředit na hru a emoce nechat bokem.

Ve Zlíně jste stihl už dvě vyloučení.

Strašné. V Podbrezové jsem nedostal ani jednu červenou kartu, žlutých bylo pár. A tady ve Zlíně mám za třináct zápasů dvě červené. Není to pro mě dobrá vizitka. Doufám, že už se to nebude opakovat.

Trenér Bílek vás plánuje vrátit do sestavy. Nebál jste se, že přijdete o místo v sestavě?

Je jasné, že jsem se toho obával. Kluci na každém tréninku a na zápase dávají ze sebe maximum. Ale také já se snažím odvádět to nejlepší. Pak je na trenérovi, jestli mě postaví, nebo ne.

Zápas v Olomouci jste si nenechal ujít?

Byl jsem se podívat. Kluci podali výborný výkon. Škoda, že jsme remizovali. Měli jsme na vítězství. Věřím, že do hry přidám to svoje a se Spartou budeme úspěšní.

Beauguel vstřelil v Olomouci gól z přímého kopu, což je vaše parketa. Pustí vás teď k exekuci?

Kopl to výborně. I na tréninku to takhle trefuje. V Podbrezové jsem to kopal pořád já a nějaké góly jsem dal. Ve Zlíně je nás víc a Bogy je teď první. Ale je pod tlakem. Pokud se netrefí, jsem na řadě zase já. (úsměv)

Na sedmé vítězství sezony čekáte už čtyři kola. Jako by pohoda odešla s Traorém do Slavie, ne?

Byl důležitý, dopředu i dozadu, ale už ho nemáme. Musíme se soustředit sami na sebe. Možná jsme nebyli tak koncentrovaní jako v prvních kolech. A soupeři se na nás více připravují. Už zjistili, jak hrajeme. Takový je fotbal. Jednou to vyjde, podruhé ne.

Vy už jste se úplně etabloval v české lize po loňském trápení?

První kola jsem si zvykal. Teď už hraji klidněji. Česká liga je hodně běhavá, je v ní hodně kontaktních soubojů. Nemám tolik času na zpracování, na vymýšlení dobrých přihrávek.