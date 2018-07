Fotbalový Zlín ulovil útočníka Poznara, přichází z Plzně na hostování

Fotbal

Zvětšit fotografii Tomáš Poznar v plzeňském dresu, archivní foto | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 16:59

Fotbalisty Zlína posílí útočník Tomáš Poznar, který přichází na hostování do konce sezony z Plzně. Devětadvacetiletý Poznar je zlínským odchovancem, před dvěma lety zamířil na přestup do Plzně, odkud po jedné sezoně odešel na hostování do Baníku Ostrava. V první lize Poznar zatím v 78 zápasech vstřelil 12 branek.

Poznar už v úterý absolvoval ve Zlíně první trénink. „Musím říct, že o mém návratu rozhodla náhoda. Zdeněk Grygera se mi ozval zrovna v období, kdy jsem ukončil jednání s Baníkem. Řekl jsem mu, jaká je situace. Během několika hodin jsme se domluvili,“ poznamenal Poznar, který téma návratu do Zlína probíral už za svého působení v minulé sezoně v Ostravě. Přestupy Jak se během letní přestávky mění prvoligové týmy. Poznar se ve svém rodišti těší na obnovení spolupráce s útočníkem Lukášem Železníkem. „Chtěl bych, aby nám to klapalo jako dřív. Mám velkou chuť a motivaci, aby se nám dařilo. Potřebujeme se zaměřit na poctivý fotbal, který jsme hráli. Abychom byli zase produktivní. Je to v našich možnostech. Můj návrat beru jako výzvu,“ dodal Poznar. Manažer Grygera, který stál za celou transakcí, si od Poznarova příchodu hodně slibuje. „Očekáváme, že bude pokračovat ve své pracovitosti jako v předcházejících působištích a pozvedne střeleckou efektivitu. Pro nás i pro něj je tento krok nejlepším řešením. Věříme, že spolupráce bude úspěšná,“ uvedl na klubovém webu Grygera.