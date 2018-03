Nový trenér přinesl řád, každý si hrál, co chtěl, přiznává Jiráček

Zápasy proti Plzni už dávno neprožívá. V zimě to bylo sedm let, co z Viktorie přestoupil do Wolfsburgu. Výsledek nedělního vzájemného střetnutí je však pro Petra Jiráčka hodně důležitý. Zlín se chce od něho odpíchnout dál od sestupových příček, k nimž ho přitlačila série tří porážek.

„Ještě nejsme úplně v pozici, kdy bychom se měli strachovat. Ale víme, že stačí prohrát jeden zápas a jsme tam. Už jde do tuhého, legrace jde stranou. Teď musíme koukat na to, abychom uhráli body, než řešit, jak bude zápas vypadat,“ říká zástupce zlínského kapitána před nedělním domácím mačem proti ligovému lídrovi.

Zlín - Plzeň Duel sledujte v neděli od 17 hodin online.

Plzeň má za sebou čtvrteční odvetu Evropské ligy proti Sportingu Lisabon. Co vám zápas ukázal?

Samozřejmě že jsme se dívali. Plzeň odehrála velice dobré utkání a dvojzápas zdramatizovala. Škoda gólu, který dostali v nastavení. Pro nás je zase velká výhoda, že odehráli 120 minut. Ještě sem musí cestovat, takže to pro ně nebude určitě příjemné.

Prodloužení jste si přáli, že?

Ráno před zápasem jsme se o tom v kabině bavili. Říkali jsme si, že by bylo ideální, kdyby odehráli prodloužení a třeba postoupili na penalty.

Plzeňský trenér Vrba zamíchal sestavou. Tušíte, jak bude vypadat ve Zlíně?

Plzeň má široký kádr. Plno hráčů, kteří můžou kdykoliv naskočit. I když trenér Vrba udělal několik změn, zápas vypadal dobře. Některé hráče nechal odpočívat, ti nastoupí tady. Většina ale bude mít v nohou 120 minut, takže bychom toho měli využít. Samozřejmě víme, že kvalita Plzně je obrovská, také mnohabodový náskok v tabulce to ukazuje. Budeme se muset hodně zlepšit proti předchozím zápasům, abychom vyválčili nějaký bod.

Také s tím máte zkušenosti z podzimu. Jak těžké je přepnout ze čtvrteční Evropské ligy zpátky na domácí soutěž?

Hraje se ani ne za tři dny, takže na regeneraci není dost času, i když v Plzni mají takových zápasů odehraných hodně a jsou na to svým způsobem zvyklí. Ale je něco jiného hrát před plným stadionem v Plzni nebo kdekoliv v zahraničí, kde je atmosféra, než když přijedou sem do Zlína. Doufám, že tohle všechno by mohly být dohromady malinké výhody pro nás, které využijeme. Sami cítíme, že potřebujeme bodově zabrat.

Jak vám může pomoct středeční postup do semifinále MOL Cupu?

Potřebovali jsme to především pro naše hlavy. Po ligových zápasech jsme byli hodně dole. Potřebovali jsme se odrazit. Víme, že to byl druholigový Hradec Králové, takže si nestavíme žádné vzdušné zámky. Ale jsem rád, že jsme si vyzkoušeli, že když budeme na hřišti vypadat trochu jako mančaft, tak to půjde.

Předtím jste působili spíše jako soubor individualit, že?

Přišlo mi to tak. I náš projev na hřišti byl nejednotvárný. Každý si hrál, co chtěl. Z toho také pramenily chyby a výsledky. Nechci říkat, že tam nebylo nasazení, ale chybělo tam zaskakování za spoluhráče. Když někdo udělal chybu, byly tam nevraživé pohledy. Věřím, že postupem v poháru se to natáčí tím správným směrem a na hřišti budeme působit jako jeden tým.

Co v tomto směru přinesla změna trenéra?

Hlavně pořádný řád a v uvozovkách tvrdost. Trenér Petržela si nebere absolutně s nikým servítky. Jsou věci, kterých se chce držet, a všichni to musí v šatně respektovat. Kdo to nerespektuje, tak nebude hrát, nebo tady nebude. Je na každém vidět, že si je vědomý, kdo přišel a co chceme hrát. Jsem přesvědčený, že to bude vidět v dalších zápasech.