Být s áčkem je pro mě pocta, rozplývá se zlínská naděje Slaměna

Pozvánku do zimní přípravy dostal jako předvánoční dárek, že by zůstal v týmu až do konce, s tím však vůbec nepočítal. „Nedokážu pořád uvěřit, že můžu sedět vedle takových hráčů, jako je třeba Petr Jiráček. Dává mi dost rad, beru si je k srdci.“



Kdykoliv se na Slaměnu během přípravy stočila řeč, Páník ho pochválil. A ve stejném duchu pokračoval také na předsezonní tiskové konferenci.

„Začlenil se hráčsky i lidsky,“ ocenil ho Páník.

„Rychle se adaptoval na mužský fotbal,“ přidal se manažer zlínského týmu Zdeněk Grygera.

Sám k sobě je ale Slaměna kritičtější: „Zvykal jsem si těžko, všechno bylo rychlejší, souboje silovější. Pořád jsou tam rozdíly, ale už ne tak velké jako na začátku.“

Ze všech útočníků Zlína absolvoval nejvíce tréninkových porcí, až těsně před startem jara ho potkala smůla – natáhl si tříslo. I kdyby ale zůstal fit, Páník by ho v sobotu proti Dukle na hřiště nevypustil.

„Udělal obrovský pokrok, ale musí být připravený a připravené musí být i mužstvo na něho,“ pronesl kouč Zlína.

Páník nechce nic uspěchat. Ví, že předčasné nasazení může Slaměnovi uškodit.

„Pokud by se něco nepovedlo, mohl by se na půl roku přibrzdit. Chceme jít stejnou cestou jako v případě Bača, který si postupně zvykal,“ zmínil Páník stopera české jedenadvacítky, který začal pravidelně naskakovat v základní sestavě v průběhu podzimu.

Slaměna tak bude minimálně v úvodu jara pomáhat ligové devatenáctce, v níž je nejlepším střelcem, šanci dostane rovněž v juniorské lize. Nadaný útočník však věří, že si připíše první ligové minuty i mezi dospělými.

Dočkat se může možná dříve, než by se nadál. Zlín má na soupisce čtyři klasické útočníky, ale dva z nich jsou nyní na marodce.

„Moc útočníků tady není,“ připouští Slaměna. „Ale já také nejsem stoprocentní útočník. Je to pro mě trochu novinka.“

Sám se totiž považuje spíše za ofenzivního záložníka, ve Zlíně s ním však počítají do útoku.

„Patrik je velký příslib do budoucna,“ doplnil Grygera.

Tak jen, aby Zlínu neutekl jako loni v létě jeho jmenovec záložník Hellebrand do Slovácka.