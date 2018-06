Ve Zlíně začala éra trenéra Bílka. A také éra české kabiny

„Má přirozený respekt. Není potřeba, aby po někom řval. Líbil se mi jeho proslov. Byl jednoduchý, srozumitelný,“ podotkl sportovní ředitel klubu Zdeněk Grygera, který Bílka do šatny uvedl.

Bývalý reprezentační kouč přebral mužstvo po Vlastimilu Petrželovi, který ve Zlíně vydržel jenom čtvrt roku.

„Chtěl bych navázat na úspěch, který tady byl v podobě vítězství v českém poháru,“ přeje si Bílek; konkrétní cíle ale nezmínil. „Určovat si je můžeme až podle toho, jaký se nám podaří poskládat kádr.“

Z loňského zmizeli brankář Zlámal, univerzál Holzer a dvojice krajních záložníků Vukadinovič–Ekpai. Všechno členové základní sestavy. „Tým chceme doplnit. Bude to za pochodu,“ nastínil Bílek.

První akvizici přivítal už v pondělí. Tříletý kontrakt parafoval stoper Petr Buchta, který na jaře hostoval v Jihlavě.

„Měl tam výborný půlrok. Jsem rád, že tady je. Je to pevný obránce a my potřebujeme defenzivu zpevnit,“ připomněl Bílek, že Zlín inkasoval v minulé sezoně druhý nejvyšší počet branek.

S Buchtou má Bílek rázem čtyři stopery, navíc Hnaníčka, který je uprostřed obrany schopný zaskočit.

Zlínský obránce Petr Buchta Zlínský trenér Michal Bílek

Přetlak zřejmě odnese Bijimine, který po svém zimním příchodu nepřesvědčil. „Dostane prostor v přípravě, uvidíme během krátké doby,“ řekl Grygera na adresu obránce z Demokratické republiky Kongo. Bijimine by tak mohl být třetím zahraničním hráčem, který by Zlín v létě opustil.

„Cizinců je tady pořád dost. Je potřeba, abychom byli všichni na stejné vlně. Chci českou kabinu, aby místní ukázali sílu a dostali se do sestavy. Výborné reference mám například o Patriku Slaměnovi,“ zmínil Bílek talentovaného forvarda.

Podle Grygery to však neznamená, že se Zlín začne zahraničních hráčů překotně zbavovat. „Všichni víme, že mají kreativitu, kterou třeba naši hráči nemají,“ vyložil sportovní šéf klubu.

Prioritou je momentálně posílení útočného postupu. Při přetrvávajících potížích Pavla Vyhnala disponuje Bílek jenom dvěma zdravými forvardy s prvoligovými zkušenostmi. „Hledáme silného útočníka, ale není to jednoduché. Konkrétně zatím nejednáme. Sondujeme situaci,“ pravil Grygera.

Zlínská kritéria splňují teplický Vaněček, který ale míří do zahraničí, a Poznar, jenže bývalý zlínský kapitán patří pořád mistrovské Plzni a do konce června hostuje v Ostravě. Klub také shání gólmana, který doplní dvojici Dostál-Šiška. „Nejdůležitější je, aby zapadl do brankářského kolektivu. Aby si všichni pomáhali a respektovali se. Tohle je u gólmanů ošidné,“ ví Grygera.