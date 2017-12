Nejen peníze a kvalitnější kádr. Evropa měla pro Zlín jen pozitiva

MF DNES shrnula, co ještě fotbalistům Fastavu Zlín účast přinesla.

1. Finance

Peníze jsou vždy na prvním místě a platí to i pro Zlín. Jenom za samotné místo ve skupině dostal klub od evropské federace startovné 2,6 milionu eur, což se při aktuálním kurzu rovná 66,5 milionu korun.

Šest milionů korun přiteče na zlínský účet za dvě remízy ve skupině, po skončení sezony získá klub ještě podíl z nerozděleného zisku za nerozhodné výsledky.

Zlín musel zaplatit za pronájem Androva stadionu v Olomouci, kde našel azyl, miliony utratil za cesty do Ruska, Dánska a Moldávie. Něco ale vydělal na vstupném. „Když pomineme startovné, tak bychom měli být v plusu,“ uvedl manažer týmu Zdeněk Grygera.

2. Kvalitnější kádr

Díky účasti v Evropě se mohl klub v létě rozmáchnout při shánění posil. Celkem přivedl 13 nových hráčů, s výjimkou dvou podepsal dlouholeté smlouvy. Ne všechny příchody se povedly (to ani nejde), do budoucna ale může být kvalitní kádr devízou.

Fotbalisté Zlína před utkáním s FC Kodaň.

„Je to mix, máme kosmopolitní tým. Jenom aby si hráči porozuměli v kabině, to je těžké; ne tak ještě na hřišti,“ připomíná Páník početnou cizineckou legii. „Ale my jsme to zvládli a to je pochvala pro všechny hráče. Že spolu vyšli jako lidé v kabině a začali si více a více rozumět na hřišti.“

3. Zkušenosti

Dánský mistr, moldavský šampion, vedoucí tým ruské ligy. I když ve Zlíně bezprostředně po srpnovém losu v klubu neskrývali lehké zklamání z „neatraktivního“ losu, na podobné soupeře Zlín jen tak nenarazí. „Na soustředění v Turecka týmy takové úrovně s námi hrát nechtěly,“ říká Páník na rovinu.

Mnozí hráči, s kterými se zlínští fotbalisté potkali v Evropské lize, budou příští léto reprezentovat Rusko, Dánsko, Švédsko, Srbsko nebo Peru na světovém šampionátu. „Obrovsky nám to pomáhá ve zkušenostech. Hráči to mohou zúročit na jaře a já věřím, že to zúročí,“ přeje si Páník.

4. Povědomí o klubu

Ne, Zlín díru do Evropy neudělal. Protivníci ve skupině ho však vzali na vědomí. Žádný z nich si nedovolil zápas s nováčkem soutěže podcenit, i když takoví fotbalisté Kodaně se před říjnovou cestou na Moravu domnívali, že snadno shrábnou tři body. Nakonec byli rádi za remízu 1:1.

„Většina spoluhráčů slyšela o Zlínu poprvé. Mysleli, že je to lehký soupeř, že vyhrajeme 3:0 a pojedeme domů. Už po videu ale říkali, že to vypadá na kvalitního soupeře,“ popisoval český stoper Michael Lüftner ve službách dánského šampiona.

Také trenérský veterán na lavičce Lokomotivu Jurij Sjomin mluvil o Zlínu po druhém vzájemném zápase s uznáním: „Celý první poločas jsme se k němu nemohli dostat. Dobře nás presoval, byl velmi aktivní, na každé části hřiště byli kompaktní.“

5. Motivace

Kdo jednou okusil luxus, nerad se ho vzdává. To stejné platí i pro fotbalisty Zlína a evropské poháry. „Chtěli bychom si to určitě zopakovat,“ přeje si Páník.

Nejpřímější cesta vede stejně jako loni přes triumf v MOL Cupu. Vítězství = postup do skupiny Evropské ligy. „Znovu ho chceme získat. Hraje se na jedno utkání a na to se dá vždycky připravit,“ naznačil Páník, kam klub napne na jaře pozornost.